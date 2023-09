Jon Bon Jovi will nicht bei der Hochzeit seines Sohnes und Millie Bobby Brown singen – der Grund!

Während einem Besuch bei der Show "Today with Hoda & Jenna" verrät der "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown Details über ihre Hochzeit mit Jake Bongiovi. Ihr zukünftiger Schwiegervater Jon Bon Jovi wird wohl allerdings nicht auf der Feier auftreten.

Die Hochzeit von Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

In der amerikanischen TV-Show "Today with Hoda & Jenna" erzählt Millie Bobby Brown zum ersten Mal von den Plänen ihrer Hochzeit mit Jake Bongiovi. Wen der Nachname jetzt irgendwie an eine Band erinnert: Ja! Jake ist der Sohn des großen Rockstars Jon Bon Jovi, Frontmann der Gruppe Bon Jovi. Klar, dass er dann bestimmt das ein oder andere Ständchen zum Besten geben wird - schließlich ist der Bräutigam doch sein Sohn. Doch dem ist nicht so! Millie verrät, dass Jon keine Pläne hat, bei ihrer Hochzeit aufzutreten.

Kein Song von Bon Jovi auf Millies Hochzeit - gibt es etwa Streit?

Aber was ist der genaue Grund? Gobt es etwa Zwist in den Reihen der künftigen Familie? Sonst haben sich Millie und Jon doch immer gut verstanden.

Ganz im Gegenteil! "Ich glaube der Mann braucht eine Pause, er hört nicht auf! Er macht immer Tennis- oder Gesangsunterricht. Ich glaube, er braucht eine Pause, vielleicht ist es eine dreistündige Pause!", erklärt Millie Bobbie Brown. Und auch Jon Bon Jovi ist immer noch schwer begeistert von seiner künftigen Schwiegertochter, wie im Mai in der Radioshow "Radio Andy" erzählte: "Millie ist wundervoll. Ihre gesamte Familie ist toll. Jake ist sehr glücklich."

Scheint, als wäre also doch alles in Ordnung zwischen den beiden. Millie möchte Bon Jovi einfach nur eine Pause gönnen. Ob er sich an die wohlverdiente Auszeit hält oder sich spontan doch zu einem Song hinreißen lässt, das wird wohl nur ein Interview nach der Hochzeit zeigen...

