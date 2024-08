Jonah Hill: Die lustigsten Filme des Schauspielers jetzt auf Joyn streamen

Jonah Hill (40) hat in seiner Karriere in satten 65 Kino- und TV-Projekten mitgespielt. Je zweimal wurde er sogar für den Oscar und den Golden Globe nominiert. Auf Joyn laufen drei seiner besten Filme.

Anzeige

Oft wird Jonah Hill als Comedian bezeichnet, weil er vor allem zu Beginn seiner Schauspielkarriere häufig in erfolgreichen Comedys mitspielte. Er selbst hat das nie so gesehen: "Ich bin Schauspieler. Ich war nie Komiker", sagte er einst, stellte aber erklärend fest: "Mein Idole sind Bill Murray und Dustin Hoffman. Das sind die beiden Schauspieler, die sowohl Komödien als auch Dramen nahtlos inszenieren. Auch John C. Reilly und Philip Seymour Hoffman. Sie sind alle einfach großartige Schauspieler, weder komödiantisch noch dramatisch."

Wie gut Jonah Hill als Schauspieler ist, kannst du auf Joyn miterleben: Da gibt es mit "10 Items or Less - Du bist wen du triffst", "Männertrip" und "The Wolf of Wall Street" drei Filme mit dem US-Amerikaner zu sehen.

Jonah Hills Vater war Buchhalter von Guns N' Roses

Jonah Hill Feldstein kam in Los Angeles zur Welt. Er wuchs mit dem Rock'n'Roll-Lifestyle auf, denn seit Vater war Buchhalter der harten Jungs von Guns N' Roses. Sein 2017 verstorbener Bruder Jordan setzte das väterliche Erbe fort und wurde Manager der Rockband Maroon 5.

Zum Film kam Jonah Hill nach seinem Studium der Schauspielkunst durch die Bekanntschaft mit Rebecca und Jake Hoffman, die ihn ihrem Vater vorstellten, Oscarpreisträger Dustin Hoffman. Der riet Jonah dazu, für eine Rolle in "I Heart Huckabees" vorzusprechen. Gesagt, getan: Jonah sprach vor und angelte sich die Rolle, die 2004 zu seinem Hollywood-Debüt führte.

In "10 Items or Less - Du bist wen du triffst", der auf Joyn zu sehen ist, war Hill in seiner achten Rolle zu sehen. In dem Road-Movie spielten auch Superstar Morgan Freeman ("Die Verurteilten", "Million Dollar Baby") und Paz Vega ("Spanglish"). Er ist ein abgehalfterter Schauspieler, sie eine Supermarkt-Kassiererin. Beide treffen sich zufällig in einem Vorort Los Angeles. Da sitzt er fest, weil ihn sein Fahrer im Stich ließ. Sie erklärt sich bereit, ihn nach Hollywood zurückzubringen. Auf der Fahrt kommt es zu diversen skurrilen Dialogen und Vorfällen - Jonah ist einer der schrägen Typen, die das ungleiche Paar auf seinem Weg trifft.

Anzeige

Anzeige

Mit "Männertrip" auf den Spuren von "Hangover"

Als Hill 2010 "Männertrip" drehte, war er ein aufsteigender Stern am Hollywood-Himmel. Für "S.H.I.T. - Die Highschool GmbH" (2006) war er für den Teen Choice Award nominiert gewesen, "Superbad" (2007) hatte ihm seine erste Hauptrolle beschert - alles Komödien.

Auch "Männertrip" ist eine abgefahrene Comedy, die ein bisschen auf der Eskalations-Humor-Welle von "Hangover" mitsurft. Jonah Hill spielt Aaron Green, einen kleinen Angestellten eines Plattenlabels, der seine große Chance wittert, als er den großen Star des Labels, Aldous Snow (Russell Brand), aus seiner Heimat England zu einer Comeback-Show in Los Angeles bringen soll.

Der Job erweist sich als chaotisches Himmelfahrtskommando, denn Aldous ist ein durchgeknallter Rockstar, der zwar einerseits nach dem Sinn des Lebens hinter all dem schnöden Glanz des Rock-Geschäftes sucht, andererseits aber nicht auf Sex, Drugs und Rock'n'Roll verzichten will. Aaron muss sich einiges einfallen lassen, um die launische Rock-Diva rechtzeitig nach L.A. auf die Bühne zu schaffen und nebenbei sein eigenes Privatleben in Ordnung zu bringen.

Anzeige

Anzeige

Jona Hills: Der mit dem "Wolf of Wall Street" heult

Seit Jonah Hill im Hollywood-Geschäft Fuß fasste, suchte er Anerkennung auch im seriösen Fach. Erste Erfolge landete er mit "Cyrus" (2010). "Moneyball" (2011) brachte ihm an der Seite von Brad Pitt seine ersten Nominierungen für Oscar und Golden Globe ein. Den großen Wurf aber landete er mit "The Wolf of Wall Street" (2014).

Anzeige

Anzeige

Für die Rolle von Donnie Azoff, des Freundes des Verkaufsgenies Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), wurde Jonah zum zweiten Mal für einen Oscar nominiert. Der Film nimmt die vordergründig sterile Welt des US-Börsenmarktes genussvoll auseinander. Drogenorgien mitten im Büro, ausschweifender Luxus und unvorstellbar (und unglaublich erfolgreiche) dreiste Verkaufsaktionen - bis zum bitteren Ende, in dem nicht nur die angehäuften Millionen auf dem Spiel stehen, sondern auch die Freundschaft zwischen Donnie und Jordan auf den Prüfstand kommt.

"The Wolf of Wall Street" war für fünf Oscars nominiert, gewann aber keinen. Neben Jonah gingen auch DiCaprio und Regisseur Martin Scorsese leer aus. DiCaprio gewann dafür den Golden Globe, den zweiten seiner Karriere. Das cineastische Meisterwerk gibt's auf Joyn zu sehen.