Jonah Hill ist Vater geworden: Große Freude für den Hollywood-Star!

Das Wichtigste in Kürze Im März kamen erstmals Gerüchte auf, dass der US-amerikanische Schauspieler Jonah Hill Vater werden soll.

Nun war es endlich so weit: Sein Nachwuchs hat das Licht der Welt erblickt! Alle Infos dazu gibt es hier.

Jonah Hill hält sich über sein Privatleben eigentlich stets bedeckt. Im vergangenen März wurden jedoch Gerüchte laut, dass der Schauspieler zum ersten Mal Vater werden soll. Nur kurze Zeit später wurde seine Freundin Olivia Millar tatsächlich mit einem kleinen Babybauch abgelichtet. Nun war es endlich so weit: Jonah und seine Olivia sind erstmals Eltern geworden!

Jonah Hill und Olivia Millar schweben im Elternglück

Ein Sprecher des "Don't Look Up"-Darstellers bestätigte nun gegenüber "People" die tollen Neuigkeiten. Es ist jedoch nicht bekannt, ob der Schauspieler und seine Freundin einen Jungen oder ein Mädchen bekommen haben. Das Paar, das im August 2022 erstmals in der Öffentlichkeit zusammen gesehen wurde, äußerte sich bislang nicht persönlich zur Geburt ihres Kindes.

Nach der Geburt: Jonah Hill und Olivia Millar sind zusammen unterwegs

Wenige Tage nach der Entbindung wurden Jonah Hill und seine Freundin Olivia Millar von Paparazzi abgelichtet. Fotos, die "People" vorliegen, zeigen das Paar bei einem gemeinsamen Spaziergang. Während Olivia dabei einen pinken Rollkragenpullover und graue Leggings trug, entschied sich der US-amerikanische Schauspieler für ein hellblaues Hemd und eine dunkle Hose. Sein Look wurde von einer Baseballcap abgerundet. Auf den Bildern wirken die beiden sehr entspannt. Sie scheinen die Geburt also gut überstanden zu haben.

Sind Jonah Hill und Olivia Millar schon verlobt?

Nachdem Olivia Millar im vergangenen April mit einem großen Klunker an ihrer Hand gesichtet worden war, spekulierten viele Fans, ob sich das Paar womöglich verlobt haben könnte. Bislang haben aber weder Jonah Hill noch die Unternehmerin die Gerüchten bestätigt.

Für den 39-Jährigen wäre es jedenfalls nicht die erste Verlobung. Im September 2019 machte er seiner damaligen Partnerin Gianna Santos einen Antrag. Die Beziehung ging jedoch im Oktober 2020 in die Brüche.

Jonah Hill hat sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen

Dass Jonah Hill bislang noch keine weiteren Informationen über sein Baby und die angebliche Verlobung mit Olivia Millar preisgegeben hat, dürfte eigentlich kaum jemanden verwundern. Im vergangenen August hatte der "21 Jump Street"-Star angekündigt, sich für eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. In einem offenen Brief, den er im Magazin "Rolling Stone" veröffentlichte, gab er ganz offen zu, dass er durch die Dreharbeiten zu seiner Doku "Stutz" gemerkt habe, dass er an Angststörungen leidet. Die Reihe beschäftigt sich mit Jonahs Persönlichkeit und seiner therapeutischen Behandlung:

Durch die Reise der Selbsterkenntnis, die ich in dem Film gemacht habe, habe ich gelernt, dass ich seit fast 20 Jahre unter Panikattacken leide. Diese werden durch Medienauftritte und öffentliche Veranstaltungen verschlimmert. Jonah Hill, , 2022

Um sich selbst zu schützen, wolle er öffentliche Veranstaltungen deshalb noch mehr meiden.

Sein damaliges Übergewicht und die damit einhergehenden Schlagzeilen haben Jonah Hill in den vergangenen Jahren ebenfalls sehr beeinflusst und bei ihm sogar zu Panikattacken geführt. "Übergewichtig aufgewachsen zu sein klingt nicht wie eine große Sache, aber mich persönlich hat es richtig fertig gemacht", erzählte er einst in einem Interview.

Beendet Jonah Hill seine Schauspielkarriere?

Gänzlich wolle Jonah Hill seinen Job als Schauspieler aber nicht aufgeben. Wie er in seinem offenen Brief klarstellte, wolle er durch seine Offenheit anderen Menschen helfen, mehr über das Thema mentale Gesundheit zu sprechen.