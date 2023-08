 Jonah Hill total abgemagert: Auf DIESEN Fotos ist er nicht wiederzuerkennen! 

Jonah Hill hat nie einen Hehl aus seinen Gewichtsschwankungen gemacht. Mindestens seit 2011 versucht er abzunehmen. Was zeitweise mit Sushi-Diäten oder Sport gelang, ihm zwischendurch aber auch wieder gewichtsmäßig Rückschläge bescherte. Jetzt aber ist der "The Wolf Of Wall Street"-Star außergewöhnlich erschlankt und kaum wiederzuerkennen...

Paparazzi "erwischten" den Schauspieler bei einem Ausflug in Malibu, Kalifornien. Und ihre Bilder zeigen einen regelrecht abgemagerten Hill. In der Tat: Wer den Darsteller aus dem furiosen Wirtschaftsthriller mit Leonardo DiCaprio als kleinen Untersetzten mit Locken und Brille kennt, der wird ihn nicht wiedererkennen.

"Er sieht aus wie ein komplett anderer Mensch", unterschrieb die "New York Post" die Bilder, die Hill lässig in brauner Hose, hellblauem T-Shirt und Sneakers zeigen. Angesichts seiner "Gewichtskarriere" sind sich alle Berichterstatter einig: Schlanker war Hill noch nie. Eine Fitness-Expertin schätzt: "Er wirkt fit und trainiert, Oberarme und wohl auch Brustmuskeln sind definiert. Ich denke, er wiegt höchstens 75 Kilogramm." Jetzt fragen sich viele: Ist nicht nur Training ein Grund für die ungeheure Abnahme in kurzer Zeit, sondern haben ihm auch die Missbrauchsvorwürfe seiner Ex-Freundin so zugesetzt?

Jonah Hill: Missbrauchsvorwürfe durch seine Ex-Freundin

Im Juli ging Sarah Brady (25), die Ex-Freundin von Hill, an die Öffentlichkeit. Sie warf ihm "emotionalen Missbrauch und Frauenfeindlichkeit" vor. Er habe sie manipulativ unter Druck gesetzt, wie sie mit Screenshots von Chatverläufen dokumentierte. Demnach habe er sie zum Beispiel angehalten, nicht in Badeoutfits bei Instagram zu posieren oder nicht "mit fremden Männern" zu surfen - was ein Problem ist, denn es ist Bradys Beruf: Sie ist Surfcoach.

Surfen. Das ist seit 2020 Jonah Hills sportliche Leidenschaft, und genau deshalb kam es zur Beziehung mit Brady. Sie war ihm als Surferin - dank ihrer Instagram-Posts! - aufgefallen, weshalb Hill den Kontakt suchte und fand. Die Beziehung dauerte rund ein Jahr, sie traten in der Öffentlichkeit gemeinsam bei Events auf und es wurde bereits über eine Verlobung gemunkelt, was Hill im Februar 2022 aber via X (ehemals: Twitter) dementierte. Das Liebes-Aus muss kurz danach erfolgt sein.

Jonah Hill: Keine Neuigkeiten zu seinem "geheimen" Baby

Im Sommer 2022 wurde Hill mit einer zunächst noch unbekannten neuen Frau an seiner Seite in Malibu und Santa Barbara gesichtet. Die Lady wurde als Olivia Millar (26) "identifiziert". Sie ist die Tochter von Esmé Marshall, einem Top-Model der 80er-Jahre. Millar, die auch selbst - unter anderem für Badekleidung - modelte, ist Mitgründerin von Chasseresse, einem Vintage-Online-Shop. Und sie wurde, im Mai 2023, die Mutter des gemeinsamen Kindes. Über das genaue Geburtstagsdatum wie auch das Geschlecht des Kindes wurde nichts öffentlich; Hill und Millar tauchen nur selten in den sozialen Medien auf.

Dafür sprechen andere: Nach Ex-Freundin Brady erhob auch Alexa Nikolas Vorwürfe gegen Hill. Die 31-Jährige, früher bei der Nickelodeon-Serie "Zoey 101" dabei, berichtete, Hill habe sie 2008 gegen ihren Willen "gegen eine Tür gerammt" und "ihr die Zunge in den Hals gesteckt." Damals war Nikolas nach eigenen Angaben 16, Hill dagegen war 25 und nach Rollen wie in "Superbad" gerade ein "Rising Star" in Hollywood.

Jonah Hill hüllt sich in Schweigen - und nimmt drastisch ab

Jonah Hills Anwälte ließen ausrichten, Nikolas Darstellung sei eine "komplette Erfindung". Der Star selbst hat sich nicht persönlich geäußert und war in den letzten Monaten fast komplett auf "Tauchstation". Bis er jetzt wieder auftauchte - dünner denn je.