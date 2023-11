Jürgen Drews nicht wieder zu erkennen: "Das ist doch nicht Jürgen!"

"We've Got Tonight": Mit diesem Balladen-Hit verabschiedete sich Jürgen Drews (78) im Januar in den Ruhestand. Er sang den Titel im Duett mit seiner Tochter Joelina (28). Diese sorgte jetzt für das öffentliche Comeback ihres Vaters - und für einigen Wirbel.

"Die Show ist zu Ende ... und ich habe diese sehr genossen." Mit diesen Worten, bei Instagram am 15. Januar gepostet, verabschiedete sich die Schlager-Legende Jürgen Drews von seinen Fans. Bei "Der große Schlagerabschied", ausgestrahlt am 14. Januar und moderiert von Florian Silbereisen, hatte er als letzten Titel einer über 60 Jahre währenden Bühnenkarriere die von Bob Seger geschriebene Ballade "We've Got Tonight" mit seiner Tochter Joelina im Duett gesungen - und sich danach komplett in den Ruhestand verabschiedet.

Seit dem Tag blieb sein Instagram-Kanal unbestückt, der "König von Mallorca" ward nicht mehr gesehen. Bis jetzt seine Tochter Joelina auf ihrem TikTok-Account ein Video von sich und ihrem Vater präsentierte. Die Fans reagierten geschockt und verwirrt.

Fans bestürzt: "Was hat Jürgen Drews mit seinem Gesicht gemacht?"

In dem Video, 1:43 Minuten lang, spielt Joelina ihrem Vater im Tonstudio ihren neuen Song "L.O.V.E." vor, den sie gemeinsam mit dem DJ-Duo Gestört aber GeiL produzierte. Abgesehen davon, dass Papa Jürgen mit dem Namen des seit 2015 sehr erfolgreiches Duos aus Sachsen-Anhalt wenig anfangen kann ("Sind die bescheuert? Wie kann man sich denn 'Gestört aber geil' nennen?") ließ das Video vor allem die Fans des Schlagerstars ("Ein Bett im Kornfeld") verwirrt zurück.

Denn vielen fiel es schwer, Jürgen Drews in dem Video überhaupt zu erkennen. "Das ist doch nicht Jürgen!", kommentierte ein Fan ziemlich entsetzt, ein anderer schrieb "Ist das Jürgen Drews? Was hat er mit seinem Gesicht gemacht? Gar nicht erkannt", eine Dritte äußerte sich mit "Jürgen Drews sieht so anders aus!" Verwirrung und auch Sorgen bei den Fans. Eine unkte: "Was ist denn mit Jürgen Drews passiert? Wie schlimm... Ich habe eine böse Ahnung."

"Böse Ahnung": Fans besorgt über "Verjüngungskur" von Jürgen Drews

Muss man sich wirklich Sorgen machen? Eher nicht. Ja, Jürgen Drews hat sich wegen der Nervenkrankheit Polyneuropathie, an der er leidet, aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Und um sich um seine Frau Ramona zu kümmern, die an Krebs erkrankte, wie Joeline Drews selbst publik machte.

Dass "Onkel Jürgen", wie er früher von den Fans liebevoll gerufen wurde, in dem Video so anders, nämlich deutlich verjüngt aussieht, hat wohl einen anderen Grund. Einige Fans hatten da schnell eine Spur: "Onkel Jürgen ist wieder jung geworden, dank Filter", lautete ein Kommentar, ein anderer: "Und Dad mit ganz viel Weichzeichner."

Insgesamt freuten sich die Fans über das Lebenszeichen, die meisten nahmen es mit Humor, so wie ein User, der "Hab Jürgen 1998 im Oberbayern gesehen. Da sah er älter aus als heute!" schrieb. Den Post beantwortete Joelina mit zwei Lach-Smileys.

Des Rätsels Lösung: Ein Vater-Tochter-Spaß von Jürgen und Joelina Drews

Der Clip ist als Vater-Tochter-Spaß angelegt. Während Joelina den Song vorspielt, werden immer wieder witzige Gedankenblasen vom Papa eingeblendet. So "denkt" der Vater "Ich muss ihr mal zeigen, wie man das richtig macht" oder es blitzen mehrere Fragezeichen oder gar ein Kackhaufen-Smiley über seinem "grüblerischen" Kopf auf.

Solange Jürgen Drews sich gut gelaunt für so einen Spaß ergibt, dürfen die Fans aufatmen. Den Humor hat die Schlager-Ikone jedenfalls nicht verloren.