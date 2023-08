Jürgen Drews: Tragischer Krebs-Schock bei seiner Frau Ramona

Schock im Hause Drews: Nur wenige Wochen, nachdem sich Jürgen Drews aus der Schlagerwelt zurückzog, erhielt seine Frau Ramona eine Krebs-Diagnose.

Krebs-Diagnose bei Ramona Drews: Schock für den "König von Mallorca"

Erst vor wenigen Monaten hatte sich Jürgen Drews, der selbsternannte "König von Mallorca" wegen seiner Nervenkrankheit Polyneuropathie weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Dann die nächste Hiobsbotschaft für den Musiker und seine Familie: Bei Jürgens Frau Ramona Drews wurde bei der Untersuchung einer Hautveränderung ein bösartiges Sarkom (Dermatofibrosarcoma protuberans) entdeckt, das vom Bindegewebe ausgeht. Ein Schock für die gesamte Familie, wie Joelina Drews, die Tochter der beiden, nun öffentlich machte. Gegenüber der "Bild" betonte die 27-Jährige:

Meine Mama ist im Frühjahr an Krebs erkrankt, es war ein bösartiger Haut-Tumor. Das war ein Riesen-Schock für unsere ganze Familie. Wir hatten schreckliche Angst, sie zu verlieren. Joelina Drews/"Bild"

Die gesamte Familie sei im Ausnahmezustand gewesen, habe viel geweint. Eine völlig neue Situation, wie Joelina weiter betonte. Denn, so die 27-Jährige: Eigentlich sei ihre Mama eine durch und durch positiv eingestellte Person. Doch die Angst vor der Diagnose sei bei allen riesig gewesen.

Nach Krebs-Diagnose: So geht es Ramona Drews heute

Ramona habe sich einer Operation unterziehen müssen, in der das Sarkom entfernt wurde. Mehrere Tage habe die Familie auf das Untersuchungsergebnis warten müssen, bis es endlich die Gewissheit gab, dass der Krebs nicht gestreut habe. Für Joealina, Jürgen und natürlich Ramona selbst eine riesige Erleichterung.

Mittlerweile geht es der 49-Jährigen wieder gut. Zuletzt feuerte sie in der ARD-Schlagershow "Die große Strandparty 2023" sogar ihre Tochter an, die in der Show einen Auftritt hatte. Dass hinter der Familie schwierige Monate liegen, hat man dem Trio dabei nicht angesehen.