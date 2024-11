Julian Claßen total verliebt: Exklusiv-Interview über seine neue Beziehung

Julian Claßen ist wieder verliebt! Vor wenigen Tagen verkündete der Influencer auf Instagram, dass er frisch vergeben ist. Am Donnerstag stellte er bei der 76. Bambi-Verleihung seine neue Freundin Palina vor. Im exklusiven ProSieben-Interview verriet Julian uns erste Details über seine neue Liebe.

Am vergangenen Wochenende sorgte der YouTuber für eine große Überraschung bei seinen Fans. Er machte auf Instagram öffentlich, dass er nach der Trennung von Tanja Makarić wieder in einer festen Beziehung ist. Seine neue Partnerin heißt Palina und kommt aus Nürnberg. Wenige Tage nach dem Liebes-Outing folgte am Donnerstag nun der erste offizielle Red-Carpet-Auftritt als Paar. Die beiden zogen auf dem roten Teppich der 76. Bambi-Verleihung alle Blicke auf sich und wirkten sehr verliebt.

Julian und Palina sprechen erstmals öffentlich über ihre Liebe

Im exklusiven ProSieben-Interview plauderten Julian und Palina erste Details über ihre neue Liebe aus. Dabei machten die beiden kein Geheimnis daraus, dass sie vor ihrem großen Moment auf dem roten Teppich sehr aufgeregt waren. "Es ist sehr schön und wir freuen uns sehr, dass wir heute Abend hier sein dürfen", schwärmte der YouTuber im Interview. Palina gab ganz offen zu: "Ich bin sehr nervös. Also wirklich sehr, sehr nervös. Aber ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen."

Auch auf die negativen Kommentare, die sie von vielen Fans nach ihrem Liebes-Outing bekommen haben, kamen die beiden in unserem Interview zu sprechen. Auf die Frage, wie sie mit dem Hate im Netz umgehen, antwortete Julian: "Ich glaube, wir haben da den Blick auf das Positive." Über die ganzen lieben Nachrichten, die sie aktuell erhalten, freuen sich die beiden sehr. Die negativen Kommentare können dem Paar offenbar nichts anhaben: Wir freuen uns über die ganzen lieben, netten Nachrichten. Dass ein paar Leute was zu meckern haben, ist ganz normal."

Wie kommen Julian und Palina mit ihrer Fernbeziehung zurecht?

Aktuell führen Julian und Palina eine Fernbeziehung. Im Interview verrieten die beiden uns, wie oft sie sich aktuell sehen. "Also aktuell sehen wir uns jede zweite Woche, dann aber auch immer die komplette Woche. Da freuen wir uns schon immer besonders auf die Woche", erklärte der Ex-Mann von Bianca Heinicke.

Wie lange sie schon zusammen sind, gab der 31-Jährige aber nicht preis. "Ein paar kleine Geheimnisse wollen wir noch für uns behalten", meinte er.

Wir wünschen Julian und Palina alles Gute für ihre Zukunft und sind gespannt, was wir von den beiden noch erwarten können. ❤️