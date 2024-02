Justin Bieber: Erscheint bald neue Musik?

Mit Fotos, die ihn im Studio und bei Proben am Mikrofon zeigen, versetzt Justin Bieber (29) seine Fans in Aufregung. Will der Sänger damit etwa neue Musik ankündigen?

Anzeige

Arbeitet er an neuen Songs - oder an einem besonderen Auftritt?

Der "Never Say Never"-Sänger veröffentlichte auf Instagram zwei Postings mit einer Reihe von Fotos und versetzt damit seine Fans in Aufregung. "Spannung ist gar kein Ausdruck", heißt es von einem Fan. Ein anderer kommentierte: "Wir alle denken, es ist Zeit für neue Musik." Das letzte Album "Justice" erschien im Jahr 2021. Unter den 292 Millionen Follower:innen entwickelt sich zudem noch eine weitere Theorie: Wird Justin Bieber etwa am 11. Februar beim Super Bowl auftreten? Immerhin ist sein Mentor Usher (45) für die Halbzeit-Show angekündigt.

Nach der Diagnose des Ramsay-Hunt-Syndroms im Juni 2022 hatte Bieber zunächst mehrere Termine seiner Justice World Tour verschoben und dann schließlich alle verbleibenden Shows abgesagt, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren. Der Sänger hatte Lähmungen im Gesicht und teilte seinen Fans im September 2022 in einer Instagram-Story mit: "Aufgrund dieser Krankheit war ich nicht in der Lage, die Nordamerika-Etappe der Justice Tour abzuschließen."

Anzeige

Anzeige

Eishockey-Trikots produziert

2023 gönnte er sich eine dreimonatige Auszeit von den sozialen Medien. Im August meldete er sich mit einem süßen Foto zurück, das ihn mit seiner Frau Hailey Bieber (27) und ihrer kleinen Nichte zeigte. Zuletzt hatte sich der "Yummy"-Künstler offenbar auf Unternehmungen außerhalb der Musikwelt konzentriert, wie etwa seine jüngste Zusammenarbeit mit Drew House und Adidas für die diesjährigen NHL All-Star-Trikots. Die Modemarke Drew House wurde von Bieber mitbegründet.