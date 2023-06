Justin Bieber und Selena Gomez: SO würden laut KI die Kinder des Ex-Paares aussehen

Viele Jelena-Fans wünschen sich wohl nichts mehr, als dass die einstigen Turteltauben Justin Bieber und Selena Gomez wieder zusammenkommen würden. Schon als sie noch gemeinsam auf Wolke Sieben schwebten, haben sich gewiss einige vorgestellt, wie ihre gemeinsamen Kinder aussehen könnten. Jetzt macht es die Künstliche Intelligenz möglich, diese Wunschvorstellung zumindest als Foto real werden zu lassen.

Anzeige

Sie waren das Traumpaar in Hollywood, führten jahrelang eine turbulente On-Off-Beziehung. Doch obwohl die endgültige Trennung schon Jahre zurück liegt und Justin Bieber sogar mit Model Hailey Bieber verheiratet ist, wünschen sich viele Fans bis heute ein Liebescomeback von Justin und Selena Gomez. Wie ihre gemeinsamen Kinder aussehen könnten? Auf diese Frage gibt jetzt Art Director Jeremy Pomeroy die Antwort. Er hat mit einer KI Familien-Fotos von Justin, Selena und ihren Kids erstellt. Auffallend ist, dass der fiktive Jelena-Nachwuchs optisch vor allem seiner Mutter ähneln.

Grafik-Designer kreiert fiktives Familienfoto von Justin Bieber und Selena Gomez

Der australische Grafik-Designer Jeremy Pomeroy erstellt zurzeit verschiedene KI-generierte Familienportraits von ehemaligen Promi-Pärchen, wobei Justin und Selena natürlich nicht fehlen dürfen.

Klicke in der Galerie auf den Pfeil rechts, um das KI-generierte Familien-Foto von Selena, Justin und ihren Kids sehen zu können.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Für die Erstellung der fiktiven Bilder bediente sich Jeremy scheinbar nicht nur an der KI-Plattform Midjourney, sondern auch an Bearbeitungsprogrammen wie Photoshop und Faceswap. Der australische Künstler möchte mit einem Mix aus realen und surrealen Setting-Merkmalen verdeutlichen, dass es sich um eine fiktive Darstellung handelt. Auch im KI-Foto der Jelena-Familie können wir den künstlich erstellten Hintergrund gut erkennen: Das dunkel abgebildete Gitter lenkt den Fokus direkt auf die Familie.



Einige Personen kommentieren die KI-Familienfotos mit Begeisterung wie "Es ist fantastisch (…) Aber ziemlich traurig zur gleichen Zeit". Andere hätten sich wohl eine bessere Umsetzung der fiktiven Familie gewünscht: "Meine Seele braucht ein besseres Portrait der Bieber. Das ist unrealistisch".

Anzeige

Anzeige

So war die Beziehung von Justin Bieber und Selena Gomez

Die zwei Hollywood-Stars waren bereits jahrelang befreundet, bevor sie überhaupt anfingen, sich zu daten und schließlich sogar zusammenkamen. Auf der Vanity Fair Oscars Party geben sie 2011 ihre Beziehung bekannt und gelten ab dem Zeitpunkt als Traumpaar Hollywoods. Justin und Selena führen scheinbar jedoch alles andere als eine Traumbeziehung, da sie sich immer wieder für Beziehungspausen entscheiden. 2015 folgt dann zur Enttäuschung vieler Fans ihre erste Trennung: Gerüchten zufolge seien Untreue und Streitereien Gründe dafür.



In ihrem Trennungsjahr raufen sich die beiden Hollywood-Lieblinge jedoch tatsächlich wieder zusammen und geben ihrer Liebe nochmals eine Chance. Doch die folgenden Monate scheinen für sie nicht einfacher zu werden: 2016 veröffentlicht Justin ein Foto mit Hailey Baldwin (heutige Bieber) und löst damit eine wiederholte Krise aus. Die beiden Musiker vertragen sich allerdings wieder und kommen 2018 erneut zusammen. Kurze Zeit später folgt allerdings die endgültige Trennung aufgrund von angeblichen Beziehungs-Schwierigkeiten.



Die Gerüchteküche brodelt nicht nur während der On-Off-Liebesbeziehung des einstigen Promi-Paares, sondern hält sogar bis heute an. Die Beziehung war wohl ziemlich komplex und wurde mitunter von Faktoren wie Ruhm und öffentliches Interesse beeinflusst. Zwei Monate nach dem Beziehungs-Aus verlobte sich Justin mit Hailey und lebt mit ihr seither in LA.

Selena Gomez ist derzeit scheinbar glücklich mit ihrem Dauersingle-Status.: Nicht zuletzt postete sie eine Aufnahme auf TikTok, in der sie auf einem Fußballfeld sitzt und "Ich bin Single!" hinausschreit.



Ob die beiden irgendwann wieder zusammenkommen werden und den Wunsch eines Liebes-Comebacks ihrer Jelena-Fans erfüllen, bleibt in den Sternen geschrieben.

Das könnte dich auch interessieren: Auch die Kinder von Britney Spears und Justin Timberlake wurden mithilfe der KI erstellt. Schau dir jetzt an, wie sie aussehen!