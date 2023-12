Kader Loth hat einen großen Plan: Sie will beim Eurovision Song Contest antreten!

Steht Kader Loth bald auf der großen ESC-Bühne? Die Reality-Ikone will mit ihrem Song "Diva" beim Eurovision Song Contest antreten. "Den letzten oder vorletzten Platz würde ich auf jeden Fall nicht machen", zeigt sich die 50-Jährige selbstbewusst.

Anzeige

Kader Loth (50) will beim Eurovision Song Contest mitmischen und hat sich bereits für den deutschen Vorentscheid des Musikwettbewerbs beworben. Das verriet der Reality-Star in einem Gespräch mit RTL. Mit ihrem neuen Song "Diva" feierte die 50-Jährige vor wenigen Wochen ihr Comeback als Sängerin. Bei der Aufnahme des Hits sei ihr auch die Idee zur ESC-Teilnahme gekommen.

Im Clip: So sieht Kader Loth ihre Chancen beim ESC

Anzeige

Anzeige

Loth geht selbstbewusst an den Wettbewerb heran

"Warum soll ich damit nicht auf den großen Bühnen auftreten?", fragt Loth selbstbewusst. "Den letzten oder vorletzten Platz würde ich auf jeden Fall nicht machen." Im Gegenteil, die Reality-Queen ist überzeugt, mit ehemaligen ESC-Gewinner:innen mithalten zu können. "Was hat zum Beispiel eine Conchita Wurst, was ich nicht habe?!"

Ob sie es wirklich zum deutschen Vorentscheid in der ARD am 16. Februar schafft, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden.

Anzeige

Schon in der Vergangenheit versuchte sich der TV-Star an eigener Musik

Loth hat seit 13 Jahren keine neue Musik mehr aufgenommen. 2004 hatte sie ihre ersten beiden Songs "Alles was Du brauchst" und "Magic X-Mas" veröffentlicht. Ein paar Jahre später folgten "Senle Giderim" (2007) und "Du Schwein" (2010).