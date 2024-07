Katharina Hirschberg: Wissenswertes über die "Landarztpraxis"-Schauspielerin

Sie hat ihren eigenen Kopf. Leo König bringt in der Erfolgsserie "Die Landarztpraxis" nicht nur die Gefühle ihres Freundes Bastian, sondern auch das Leben ihrer Mutter, der Serienheldin Dr. Sarah König (Caroline Frier), mächtig durcheinander. Aber das ist Leo-Darstellerin Katharina Hirschberg (22) gewöhnt.

Anzeige

Die zweite Staffel von "Die Landarztpraxis" kannst du ab sofort auf Joyn schauen.

In "Die Landarztpraxis" (zu sehen in SAT.1 und auf Joyn) muss die sechszehnjährige Leo nicht nur mit dem Umzug aus der Metropole Berlin ins ländliche Wiesenkirchen klarkommen. Sondern auch damit, dass sie plötzlich ihren Vater kennenlernt. Den - Fabian Kroiß, gespielt von Oliver Franck - hatte ihr ihre Mutter Sarah nämlich immer verheimlicht. Da können die Gefühle mit einem "Pubertier" schon mal im Galopp durchgehen. Galopp ist Katharina gewöhnt, denn ihre Karriere begann sie ziemlich zauberhaft und auf dem Rücken eines Pferdes.

Anzeige

Anzeige

Nach "Bibi und Tina" nahm die Karriere Fahrt auf

Katharina Hirschberg kam in Jerusalem zur Welt und wuchs in Neunkirchen am Main und Bindlach bei Bayreuth auf. Nach dem Abi am Christian-Ernestinum in Bayreuth startete sie 2020 ihre Schauspielkarriere - und zwar gleich mit einem richtigen Knaller. Für die Serie "Bibi und Tina - Die Serie" wurde sie für die junge Hexe Bibi Blocksberg gecastet. Zugute kam ihr, dass sie tatsächlich reiten kann - also waren die Szenen mit und auf Bibis Lieblingspferd Schimmelstute kein Problem. Auch sonst ist Katharina sportlich, betrieb Kickboxen und Standardtanz.

Für die Rolle in der im Musicalstil gestalteten zehnteiligen Serie passte auch, dass Katharina musikalisch ist. Sie sang im Chor und spielt Querflöte. Am "Bibi"-Job, so sagte sie mal, hätten sie vor allem auch die Lieder gereizt. Ihre Leistung war so überzeugend, dass sie auch für den (insgesamt fünften) Kinofilm der Bibi-Reihe, "Bibi & Tina - Einfach anders", verpflichtet wurde. Er kam 2022 in die Kinos und spielte in Deutschland über fünf Millionen Euro ein.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Katharina Hirschberg spielte auch schon eine Leiche

2022 machte Katharina einen Ausflug ins Krimi-Genre. In "Der Kommissar und der See - Liebeswahn" spielte sie die Rolle der 15-jährigen Lea. Allerdings nicht lange: Lea wird zum Mordopfer. Danach war wieder Lachen angesagt: Katharina wirkte in "Ottos Märchenshow" von und mit Komiker-Legende Otto Waalkes mit und war dann in zwei Sendungen der Satire-Sendung "Kroyman" zu sehen.

Zuletzt drehte Katharina für den "Tatort". Die Folge "Herz der Dunkelheit", ein Abenteuer der Dresdner Cops Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel). Die Ausstrahlung ist für 2025 geplant.

Katharina hat ihre Heimat Bayreuth schon 2021 in Richtung Berlin verlassen, wo sie in Charlottenburg lebt. Heimweh habe sie nicht, gestand sie in einem Interview mit "Bild". Auch, weil sie schon früh in einem Internat lebte. Mit ihrer Familie hat sie ein sehr gutes Verhältnis und hält ständigen Kontakt. Vor allem mit ihrer Schwester, die in Wien lebt.