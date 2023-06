Katherine Markov ist raus bei GNTM 2023: DAS sagt die Ex-Kandidatin jetzt dazu

Das Wichtigste in Kürze Katherine Markov konnte in Woche 15 nicht von sich überzeugen und musste "Germany's Next Topmodel" verlassen.

Nach ihrem Show-Aus meldet sich die ehemalige GNTM-Kandidatin in einem Statement zu Wort.

Alle Infos zu Katherine Markov und ihrer Zeit bei GNTM gibt es hier.

Katherine Markov schaffte es in der aktuellen "Germany's Next Topmodel"-Staffel bis in die Top 10. Doch in Folge 15 wurden ihr das Unterwasser-Shooting und der Entscheidungswalk auf dem Truck zum Verhängnis. Katherine konnte ihre Angst vor dem Unterwasser-Shooting zwar überwinden, war aber dennoch die schwächste Kandidatin und musste die Show verlassen. Nach ihrem Rauswurf lässt sie ihre GNTM-Zeit bei Instagram nun noch einmal Revue passieren.

Katherine Markov veröffentlicht ein Statement bei Instagram

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Katherine Markov jetzt einen Schnappschuss vom GNTM-Set. Dazu schreibt sie: "Ja, das war sie, meine Reise bei "Germany's Next Topmodel" 2023." Bis heute habe sie noch nicht ganz realisieren können, dass sie wirklich bei Heidi Klums Castingshow dabei sein durfte. "Ich erinnere mich an den Morgen, wo ich mein Bewerbungsvideo gedreht habe. Never ever hätte ich mir vorstellen können, was noch alles auf mich zukommen wird", gibt das Model ehrlich zu.

Für Katherine Markov sei die Reise bei GNTM ein "riesiges Geschenk" gewesen und sie sei unglaublich dankbar für die Erfahrung. Sie habe während der Dreharbeiten sehr viel lernen können und freue sich darüber, so viele Erinnerungen gesammelt zu haben.

Über ihren Exit sei die 20-Jährige aber natürlich ein wenig enttäuscht:

Natürlich bin ich traurig, aber ich bin bis Woche 15 gekommen! Katherine Markov, , 2023

Zusätzlich bedankt sich Katherine Markov in ihrem Statement auch noch mal bei GNTM-Chefin Heidi Klum. "Vielen, vielen Dank, dass du von so vielen Frauen mich ausgewählt hast und mir die Chance auf diese Reise gegeben hast", zeigt sich die Ex-Kandidatin dankbar.

Auch wenn sie nach ihrem Aus bei GNTM 2023 enttäuscht ist, so sieht sie die Zeit im Rückblick doch als Riesen-Gewinn für ihr Leben: "Nur 2 Folgen von der ganzen Staffel bin ich nicht dabei. Also ich finde, dass ich sehr sehr viel auf dieser Reise mitgenommen und gelernt habe. ICH WAR IN MOTHERFUKNG LOS ANGELES und LAS VEGAS!!! Wer kriegt bitte diese Chance direkt nach dem Abitur????"

Alle Infos zu Katherine Markov: So tickt das Model privat

Katherine Markov ist 20 Jahre alt, wohnt in Flensburg und bewarb sich kurz nach ihrem Abitur bei "Germany's Next Topmodel" - mit Erfolg. Sie wurde von Heidi Klum persönlich als eine der 29 Kandidatinnen auserwählt, die 2023 die Chance auf den Titel "Germany's Next Topmodel" bekamen. Bis zu ihrem Exit lief es für die Flensburgerin in der Show auch ziemlich gut. Vor der berühmten Umstyling-Folge hatte Katherine Markov aber große Angst, denn sie wollte ihre lange Mähne nur ungern gegen eine Kurzhaarfrisur austauschen. Doch letztendlich blieb sie verschont und ihre Haare wurden lediglich etwas blonder gefärbt.

Katherine Markov ist schon seit einiger Zeit glücklich vergeben. Mit ihrem Freund Patrick ist sie seit über drei Jahren zusammen. Wie verliebt die beiden sind, wurde spätestens in Folge 13 deutlich, als die Flensburgerin von ihrem Liebsten überrascht wurde und ein paar Tage mit ihm verbringen durfte.

Sport spielt in ihrem Leben ebenfalls eine große Rolle. Egal ob Ballett, Rock'n'Roll-Tanzen oder Fitness - Katherine Markov ist eine echte Sportskanone.

Doch auch der Glaube ist Katherine Markov wichtig. Als sie 16 Jahre alt war, musste sie einen schweren Schicksalsschlag erleiden: Ihr Vater hatte damals einen lebensgefährlichen Unfall. In einer GNTM-Folge machte sie deutlich, wie sehr ihr der Glaube an Gott in dieser schweren Zeit geholfen hat. "Beten hat mich gerettet", gibt sie offen zu.

Katherine Markov gewährt bei Instagram und TikTok Einblicke in ihren Alltag

Bei Instagram und TikTok lässt Katherine Markov ihre Fangemeinde regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Zwischen Shooting-Impressionen, lustigen Memes und natürlichen Selfies teilt sie auf ihren Social-Media-Accounts auch private Informationen über ihr Leben. So erzählte sie erst vor wenigen Tagen bei TikTok, dass in ihrer Handtasche auf keinen Fall ein Ventilator, eine Haarbürste und ein Lipgloss fehlen dürfen.