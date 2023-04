Katja Krasavice im Interview: So offen spricht sie über ihr Zukunft, Partner und Kinder

Das Wichtigste in Kürze Katja Krasavice erzählt im Interview von intimen Zukunftsplänen.

Die Sängerin will gerne zwei Kinder mit dem richtigen Mann an ihrer Seite.

Sie setzt sich viel für die Rechte von Frauen und Kindern ein.

Katja Krasavice erzählt aus ihrem Privatleben: Für die Zukunft kann sie sich gut vorstellen zwei Kinder zu bekommen, sollte sie den richtigen Partner finden.

Nur der Mann fehlt zum Kinderkriegen

Katja Krasavice (26) spricht in einem Interview mit der Bild-Zeitung ehrlich über ihren Familienwunsch. Sie sehe sich in der Zukunft auf jeden Fall mit ein oder zwei Kindern. Nur der richtige Mann dazu fehlt noch. Auch über ihre Ängste bei der Partnersuche sprach die Sängerin sehr offen, ebenso wie ihre Gedanken zu dem Ticken ihrer biologischen Uhr.

Die Entertainerin setzt sich auch schon jetzt für Kinder und Frauen ein. Sie engagiert sich für die Organisation "Ein Herz für Kinder" und spendete am Internationalen Frauentag 10.000 Euro an den Afghanischen Frauenverein e.V. Ihr Antrieb: Frauen da zu unterstützen wo es wirklich sehr nötig ist.

Auch für ihre eigene Familie ist die Blondine immer da. Sie unterstützt ihre Liebsten wo es geht und sagt selbst, sie arbeite mit so viel Ambitionen, weil sie nicht möchte, dass ihre Familie je wieder in Schwierigkeiten stecke. Schon als junge Frau machte sie viel mit: Als Katja noch ein Säugling war, emigrierte die Familie von Tschechien nach Deutschland. So wuchs sie dann in einem kleinen Dorf in Sachsen auf. Katja hat in mehreren Interviews erzählt, schon viel Leid früher erlebt zu haben. So sei zum Beispiel ihr Bruder schon jung an Krebs verstorben. Nun möchte sie ihre Zukunft schöner gestalten.

Katja kämpft für die Rechte der Frauen

Als Teil ihrer Karriere, setzt Katja Krasavice sich immer wieder für Frauen ein. So hat sie schon die ein oder andere Grundsatzdebatte in den deutschen Medien ausgelöst. Sie ist sich sicher, Frauen im Rampenlicht werden zu oft nicht fair behandelt. Diesen Gefühlen gibt die Musikerin auch in ihren Liedtexten freien Lauf.

Mit ihrer eigenen Musik ist Katja Krasavice nämlich nach wie vor sehr erfolgreich. Schon 2014 fing sie an, Videos und Songs auf YouTube hochzuladen. 2017 feierte sie dann erste Erfolge mit der Single "Doggy" und später mit ihrem Debütalbum "Boss Bitch". Sie lebt ein freizügiges Frauenbild vor und kämpft dafür, dass selbstbewusste Feministinnen ihre Sexualität nicht verstecken müssen.

In den folgenden Auftritten im deutschen Reality TV, erzählte die toughe Sängerin von ihrer schwierigen Vergangenheit und hatte viele tränenreiche Momente. Die Fans begeisterten sich für ihre ehrliche Art.

Auf Instagram hat Katja Krasavice 3.6 Millionen Follower. Eine Hammer-Zahl für einen deutschen Prominenten. Social Media ist ganz klar ihr Erfolgsgeheimnis. So klettert die Sängerin stetig weiter die Karriereleiter. Jetzt müsste nur noch ihr Familienwunsch in Erfüllung gehen.