Kaum wieder zu erkennen: Sasha begeistert Fans mit seinem durchtrainierten Körper

Das Wichtigste in Kürze Sasha ist nicht nur als Musiker erfolgreich, er machte sich auch im TV einen Namen. So war er unter anderem in SAT.1 als Juror bei "The Voice Kids" zu sehen und gewann 2021 die vierte Staffel der ProSieben-Sendung "The Masked Singer".

Auf Instagram zeigt er sich nun total durchtrainiert - für die Fans eine große Überraschung.

Jetzt verrät der Musiker, dass er erfolgreich seine Ernährung umgestellt hat. Alle Infos dazu gibt es hier.

Sasha lässt seine Fans auf Instagram regelmäßig an seinem Alltag teilhaben. Mit einem Urlaubsfoto sorgte der Sänger nun aber für große Überraschung bei seinen Fans: Auf dem Bild wirkt er total durchtrainiert - und seine Folllower:innen erkennen ihn kaum wieder! Doch woher kommen die ganzen Muskeln? Sasha spricht jetzt ganz offen über seine Verwandlung.

Sasha begeistert Fans mit Urlaubfoto

Vor wenigen Tagen teilte der ehemalige "The Voice Kids"-Coach einen Schnappschuss, auf dem er mit seiner Familie am Strand von Sri Lanka zu sehen ist. Auf dem Bild lächeln Sasha, der seinen Sohn Otto auf den Schultern trägt, und seine Frau Julia glücklich in die Kamera. Doch ein Detail sorgt für eine besonders viel Aufmerksamkeit bei den Fans: Der trainierte Oberkörper des 51-Jährigen! In den Kommentaren bekam er für seine Verwandlung zahlreiche Komplimente - darunter von Sarah Connor. "Wie fit seht ihr bitte beide aus? Wir haben uns zu lange nicht gesehen", schrieb die Sängerin. TV-Moderator Alexander Mazza ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, den Beitrag zu kommentieren. "Sach ma... die Langhantel kurz mal gegen den Sohnemann getauscht?", fragte er Sasha und fügte ein zwinkerndes Emoji hinzu.

So erklärt Sasha seine Verwandlung

Im Interview mit "Bild" versichert der stolze Familienvater jetzt:

Das ist alles echt, nichts gefakt. Sasha, , 2023

Vor einigen Monaten habe sich Sasha dazu entschlossen, seine Ernährung umzustellen. "Wir essen kaum noch Kohlenhydrate und ganz wenig Fleisch", führt er weiter aus.

Auch regelmäßiger Sport gehöre mittlerweile zum Alltag von ihm und seiner Julia. "Den Frühling haben wir dann dazu genutzt, endlich wieder mit Sport anzufangen. Zunächst tatsächlich mit einfachem, strammen Spazierengehen", berichtet Sasha. Zusammen mit seiner Frau habe er sich zudem in seinem Haus in Hamburg einen kleinen Fitnessraum eingerichtet, in dem das Paar zwei- bis viermal die Woche trainiert. "Der Fitnesstraum ist immer noch halb leer, aber mit Fitness-Apps funktioniert es auch", meint er. Und tatsächlich: Die Erfolge können sich sehen lassen, wie Sasha bei Instagram beweist.

Sasha macht sogar im Urlaub Sport

Auch im Urlaub nimmt sich der Musiker keine Auszeit und trainiert regelmäßig für seinen Body. Wie motiviert er ist, macht er gegenüber "Bild" mit diesen Worten deutlich: "Wir haben dann tatsächlich täglich in der Muckibude Gas gegeben!"

Doch natürlich kommt Sasha manchmal auch in Versuchung. Aktuell macht er mit seiner Familie eine Kreuzfahrt - und da fällt es ihm manchmal gar nicht so leicht, auf ungesundes Essen zu verzichten. "Wir sind gerade auf der MS Europa 2 und das große Angebot an Restaurants macht es einem nicht einfach, standzuhalten", gibt er ehrlich zu. Trotzdem bleibt er zuversichtlich: