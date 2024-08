Kaya Scodelario auf Joyn: Die besten Filme der Hollywood-Schauspielerin jetzt streamen

Wer einen Film-Abend mit Kaya Scodelario (32) plant, hat die Qual der Wahl. Die britische Schauspielerin ist nämlich eine Frau für alle Fälle, beherrscht sowohl Charakterstudien als auch Action. Auf Joyn gibt es zwei ihrer besten Filme: das Drama "Wuthering Heights" und Horror-Action mit "Resident Evil: Welcome to Raccoon City".

Beinahe wäre aus der Karriere von Kaya Scodelario nichts geworden. Denn als sie mit 14 Jahren beim Vorsprechen für die britische TV-Serie "Skins - Hautnah" erschien, bekam sie kalte Füße. Eigentlich wollte sie sich verdrücken, weil sie sich zu jung und nicht gut genug für die Rolle fühlte, aber ein Produzent überredete sie, zu bleiben. Gute Entscheidung: Kaya bekam die Rolle und wurde als Effy über die Jahre zu einer der beliebtesten Figuren.

Ihre Leistung machte auch die Kinobranche auf sie aufmerksam. Nach ihrem Debüt im Science-Fiction-Thriller "Moon" (2009) spielte sie in (einer noch kleinen Nebenrolle) in "Kampf der Titanen" (2010) an der Seite der Hollywood-Größen Liam Neeson ("Taken"), Ralph Fiennes ("Harry Potter") und dem damaligen Shooting-Star Sam Worthington.

Ein Jahr später war sie in der Neuverfilmung des Dramas "Wuthering Heights" (jetzt bei Joyn streamen) zu sehen. Der Film brachte ihr den endgültigen Durchbruch. Kritiker lobten sie als "herzzerreißende Offenbarung".

"Wuthering Heights": Drama auf sturmumtosten Höhen

In "Wuthering Heights", das auf dem gleichnamigen Roman von Emily Brontë aus dem Jahr 1847 beruht und schon rund 20-mal für Kino oder TV verfilmt wurde, spielt Kaya die junge Catherine. Die wächst gemeinsam mit ihrem Bruder Hindley auf und lebt mit ihrem Vater auf einem Gutshof, der auf den sturmumtosten Klippen von Yorkshire liegt.

Eines Tages bringt ihr Vater das Findelkind Heathcliff (James Howson) mit nach Hause und nimmt es in die Familie auf. Während ihr Bruder das neue Familienmitglied hasst und schikaniert, mag Catherine Heathcliff. Als sie aber dem Werben des reichen Erben Edgar (James Northcote) nachgibt und ihn heiratet, verlässt Heathcliff vor enttäuschter Liebe den Gutshof. Drei Jahre später kehrt er zurück - und stürzt Catherines Leben ins Chaos.

Der Film wurde bei mehreren großen Filmfestivals gefeiert, ebenso wie Kayas Leistung.

Kaya Scodelario nimmt es mit einer Horde Zombies auf

Einem breiteren Publikum wurde Kaya durch ihre Hauptrolle als Teresa in der Film-Trilogie "Maze Runner - Die Auserwählten" bekannt, die sie zwischen 2013 und 2018 dreimal übernahm. Zwischendurch war sie in der weiblichen Hauptrolle als Carina Smyth im Blockbuster "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" an der Seite von Johnny Depp zu sehen.

2021 übernahm sie die Hauptrolle in "Resident Evil: Welcome to Raccoon City", dem Reboot der "Resident Evil"-Reihe auf der Basis des gleichnamigen Videospiels. In den Horror-Sci-Fi-Film muss sie sich mit einem überehrgeizigen Forscher, verräterischen Polizisten und vor allem einer Armada von Zombies auseinandersetzen. Das Spektakel, ein Highlight für Anhänger des Zombie-Action-Genres, ist auf Joyn zu sehen.

Kommt eine zweite Staffel von "The Gentlemen"?

Zuletzt wirkte Kaya in der Rolle der Susie Glass in der Netflix-Serie "The Gentlemen" von Kult-Regisseur (und Madonnas Ex-Ehemann) Guy Ritchie an der Seite von Theo James mit. Die Serie um den Erben eines Landsitzes, der feststellen muss, dass das Gehöft während seiner jahrelangen Abwesenheit als Cannabis-Plantage genutzt wurde, kam bei den Fans hervorragend an. Trotzdem ist noch nicht raus, ob es eine zweite Staffel geben wird. Das Problem sind aber nicht die Einschaltquoten.

Wie Hauptdarsteller James in einem Interview sagte, gibt es einen anderen Grund: Dem Filmportal "Deadline" erklärte er: "Es war schlicht und einfach von Anfang an gar keine zweite Staffel vorgesehen." Der Publikumserfolg stelle Regisseur Guy Richie und die ganze Mannschaft jetzt einfach vor ein Problem: "Es ist immer die Story, die zählt. Also müssen wir erst mal eine erfinden." Derzeit ist es immer noch fraglich, ob Kaya als Susie Glass zurückkehren wird.