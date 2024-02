Kein Frieden bei Patricia Blanco und Andreas Ellermann: "Besser, wenn wir uns nicht begegnen"

Vier Jahre lang waren Schlagerstar-Tochter Patricia Blanco (52) und Selfmade-Millionär Andreas Ellermann (58) ein schillerndes Paar. Noch spektakulärer geriet allerdings der Zoff nach ihrer Trennung im Mai vorigen Jahres, der nun wieder an Schärfe zunimmt. Der Grund: Patricia.

Patricia Blanco hatte Schaum vorm Mund. Diesmal aber nur beim Zähneputzen. In ihrer jüngsten Instagram-Story präsentierte sie sich ihren 66.500 Follower:innen fröhlich gelaunt beim Morgenritual. Rund 20 Stunden vorher zeigte sie sich auch grinsend, allerdings eher teuflisch. In zwei Instagram-Storys ging sie ihren Ex-Verlobten direkt an: "Andreas Ellermann, hör auf mich schlechtzumachen." Doch was war geschehen?

Peinlich? Patricia Blanco ist stolz auf ihr "Ravioli-Video"

"Ich bin ein bisschen angepisst, ganz ehrlich", begann sie das erste, rund 60-sekündige Video. "Weil der Ex-Typ, den ich da hatte, immer wieder versucht, aufs Trittbrett aufzuspringen. Er holt Sachen raus, die nicht der Wahrheit entsprechen." Für ihren Ex hatte sie eine klare Message: "Ellermann, lass es einfach."

Patricia sprach ruhig, aber deutlich: "Du wirst es anders nicht hinbekommen, das wissen wir alle, du wirst es auch alleine nicht schaffen. Hör auf, mich schlechtzumachen, und versuch nicht immer, meinen Namen zu benutzen, weil es nichts bringt." Dann packte sie die Klick-Keule aus:

Du wirst nie die Klickzahlen kriegen wie ich mit meinem Ravioli-Video. Patricia Blanco , 2024

Die Frage darf sein, ob man so etwas will. Blanco war vor wenigen Tagen in einer Instagram-Story zu sehen, wie sie sich zu mitternächtlicher Stunde nach einer Party eine Dose kalter Ravioli gönnte - splitternackt. User:innen waren entsetzt, weil Blancos blanke Brüste zu sehen waren. Einige meldeten das Video bei Instagram und der Clip verschwand wieder.

Erneuter Streit zwischen Patricia Blanco und Andreas Ellermann

Das als Vorbild für einen erfolgreichen Social-Media-Auftritt? Immerhin hat der Account von Andreas Ellermann über 150.000 Follower:innen mehr als jener der "Promi Big Brother"-Teilnehmerin.

Via Bild.de wurde nun der Streit weiter ausgetragen. Darin wechselten sich die wenig netten Zitate der beiden übereinander ab. Blanco wurde zitiert mit: "Die Art und Weise, wie Andreas die Trennung abgewickelt hat, war ohne Stil und ohne Charakter. Er hat es nie geschafft, mir in die Augen zu schauen." Außerdem habe sie Ellermann angekündigt:

Es wäre besser, wenn wir uns nicht begegnen. Sollte ich ihn treffen, kriegt er noch eine Ansage von mir. Patricia Blanco , 2024

Ellermann, der Blanco jahrelang ein sorgenfreies Leben ermöglichte, sie in seiner Firma anstellte, ihre Miete zahlte und ihr laut "Bild" ein Pferd und einen Porsche schenkte, äußerte sich enttäuscht: "Ich finde es sehr beschämend, dass man nach so einer langen Strecke der finanziellen Unterstützung und vielen Geschenke jetzt nicht mal Ruhe einkehren lässt."

Kaufsucht? Andreas Ellermann empfiehlt Patricia Blanco Therapie

Die Beziehung, so meinte Ellermann gegenüber "Bild", habe ihn "rund eine Million Euro" gekostet. Und sei - auch - an der Verschwendungssucht gescheitert: "Es geht nicht, dass man in Saus und Braus lebt - das hat unsere Beziehung ja auch zum Scheitern gebracht. Man sollte mal überlegen, eine Therapie zu machen, wenn man kaufsüchtig ist."

Ellermann meinte laut "Bild": "Sie hat nicht mal gekocht, es wurde nur in Restaurants gegessen. Man muss im Leben auch mal Demut zeigen und nicht immer nur rauskloppen." Er dagegen wolle alles "mit Liebe machen, weil ich ein lieber Mensch bin".

Patricia Blanco machte sich in ihrem zweiten Video über rund 25 Minuten "liebevolle" Gedanken um ihren Ex und gab ihm Tipps: "Kümmer du dich doch mal um dich und pflege deinen Körper. Versuch's mal mit Laufen gehen, aber lass mich aus dem Spiel." Das zweite Video endet mit: "Schönes Leben, Andreas Ellermann."