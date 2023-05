Kein Model mehr! DAS macht GNTM-Gewinnerin Jennifer Hof aus Staffel 3 heute

Das Wichtigste in Kürze Jennifer Hof ist die Gewinnerin der dritten Staffel von "Germany's Next Topmodel".

Im Leben der heute 32-Jährigen hat sich einiges getan.

Es dreht sich nicht mehr alles nur um das Modeln.

Jennifer Hof konnte sich vor 15 Jahren über den Titel"Germany's Next Topmodel" freuen. Dann hatte das Leben jedoch andere Pläne und aus dem Hauptberuf Model wurde Nebensache. Grund dafür waren zunächst Steuern, dann Kinder.

2008 wurde Jennifer Hof zu "Germany's Next Topmodel" gekürt. 2014 kehrte sie den Laufstegen dieser Welt - zumindest größtenteils - den Rücken. Eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten war ihr damals wichtiger. Was sich bei Jennifer seit GNTM verändert hat:

Ihr erster Post auf Instagram stammt vom 21. September 2018. Damals sprach Jennifer von ihrem "ersten Laufsteg seit Ewigkeiten" und verkündete: "Es fängt wieder an." Tatsächlich folgten jedoch andere Projekte - so nahm sie beispielsweise 2019 ein Hörbuch auf.

Vom Laufsteg auf den Bildschirm

Jennifer ist heute vermehrt auf dem Live-Streaming-Videoportal Twitch unterwegs. Auf ihrer dortigen Seite erklärt sie:

Das Modeln war allererste Sahne, habe gerne mit den Leuten zusammen gearbeitet, bin gerne gereist, aber mit zwei Kindern, Hund und Lieblingsmann ist Hausfrau zu sein - einfach einfacher :) Nebenbei arbeite ich noch. Also der ganz normale Wahnsinn. Jennifer Hof , Twitch, nach 2016

Der Text auf ihrem Twitch-Profil ist veraltet, denn inzwischen ist Jennifer stolze Mama von drei Kindern, die 2014, 2016 und 2021 das Licht der Welt erblickten. Zwischendurch heiratete Jennifer den Vater ihrer Kinder, Alan Schydlo. Im August 2020 schrieb sie dementsprechend auf Instagram: "Einer der wundervollsten Tage mit wundervollen Erinnerungen liegt hinter uns. Wir sind glücklich, erleichtert, sehr müde, unheimlich verliebt und zufrieden."

Jennifer Hof: Das Modeln ist nur noch schöne Nebensache

Obwohl Jennifer zwischenzeitlich nichts mehr vom Model-Business wissen wollte, kann sie die Finger anscheinend doch nicht ganz davon lassen. So teilte sie ihren Followern einst mit: "Macht schon Spaß, so zwischendurch mal wieder hübsch gemacht zu werden, um für ein paar Stunden in eine andere Rolle zu schlüpfen."

Auf Jennifers Instagram-Profil erscheint das ein oder andere Bild eines Cosplay-Shootings, das ihren Worten nach "sau cool, aber auch versaut" war. Dabei veranlassen sie derartige Shootings offenbar auch dazu, über eine Typveränderung nachzudenken:

Wenn ich die blonden Haare sehe, überlege ich gerade echt, wieder zur kompletten Blondine zu werden. Jennifer Hof , Instagram, 2020

Von der "Stelze" zum Topmodel

Jennifer war eine der GNTM-Kandatinnen, deren brünettes Haar beim traditionellen Umstyling der Farbe Blond weichen musste. Auch sonst öffneten ihr Heidi Klum und Co. eine neue Sicht auf die Mode. Im Gespräch mit "Gala" hatte die gebürtige Hessin kurz nach ihrem Titelgewinn offenbart, sie habe vor ihrer Teilnahme an der Casting-Show "nie Klamotten gefunden". Der Grund dafür sind ihre 1,13 Meter langen Beine, wegen denen sie in der Schule als "Stelze und Bohnenstange" bezeichnet worden war. Gegenüber "Gala" sagte sie:

Aber damit hatte ich kein Problem. Jennifer Hof , "Gala", 2008

Jennifer Hof: Glücklich ohne Modelkarriere

Mit ihrem GNTM-Titel hat es Jennifer ihren Kritikern gezeigt. Auch wenn sie sich gegen den Hauptberuf Model entschieden hat, scheint sie im Leben angekommen zu sein. So schrieb sie kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes auf Instagram: