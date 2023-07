Kim Kardashian: Rätselhafter Instagram-Post – Entdeckst du den "Geist" auf dem Bild?

Kim Kardashian versorgt ihre Instagram-Fans fast täglich mit neuen Fotos und Updates zu ihrem Privatleben. Doch eins ihrer neuesten Instagram-Postings macht jetzt besonders viele Schlagzeilen, denn darauf ist ein mysteriöse Frau im Hintergrund zu sehen. Ganz schön unheimlich, findet Kim.

Anzeige

Kim Kardashian postet Grusel-Foto bei Instagram

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die 42-Jährige nun ein ziemlich merkwürdiges Bild mit ihren 362 Millionen Instagram Fans (Stand: 11. Juli 2023, 13:15 Uhr). Kim Kardashian postete ein Spiegelselfie von sich, auf dem sie ein rosafarbenes Kleid trägt. Ihre Haare sind dabei zu einem Messy Bun zusammengebunden und sie hat kein Make-up aufgelegt. Doch auf dem Bild sticht ein Detail ganz besonders ins Auge. Im Hintergrund ist deutlich ein mysteriöser Gestallt zu erkennen. Zu ihrem Posting schrieb die SKIMS-Gründerin:

Soooo, ich habe dieses Bild letzte Woche gemacht, als ich alleine war. Jetzt gerade bin ich durch mein Handy gegangen und völlig ausgeflippt, als ich eine Frau am Fenster bemerkte. Kim Kardashian, , 2023

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

So reagieren die Fans auf das Grusel-Foto

Doch was hat es mit dem mysteriösen Schatten auf sich? In den Kommentaren unter dem Beitrag stellen zahlreiche Follower:innen Theorien auf. Einige User:innen sind sich sicher, dass es sich bei der Gestalt wirklich um einen Geist handelt. "Oh mein Gott, bete! Bete! Öffne jede Tür und jedes Fenster in deinem Haus und wiederhole für dich und dein Haus, dass du dem Herrn dienen wirst", schrieb etwa die Influencerin Premadonna.

Andere Nutzer:innen glauben jedoch, dass der Schatten womöglich zu einem von Kims Angestellten gehören könnte: "Kommt mal runter! Das ist der Schatten von einem der Kindermädchen oder einer der Haushälterinnen."

Mehrere User:innen haben eine andere Vermutung: Die "Grusel"-Frau auf dem Bild ist eine Spiegelung von Kim selbst. "Du spiegelst dich einfach im Fernseher", kommentieren einige Fans.

Ein:e weitere:r User:in vermutet, dass es sich bei dem Schatten um Kim Kardashians Schwester Kourtney handelt. "Das ist Kourtney, die versucht, ihrem nächsten Schritt einen voraus zu sein", witzelte der Fan und spielte dabei auf den Streit zwischen den beiden Schwestern an, der aktuell in ihrer Reality-TV-Serie "The Kardashians" thematisiert wird. Die beiden liegen im Clinch, weil Kim nur wenige Monate nach der Hochzeit ihrer Schwester mit der Luxusmarke "Dolce & Gabbana" zusammengearbeitet hat - und das, obwohl Kourtney während ihrer Trauung ein Kleid von "Dolce & Gabbana" trug. Für die 44-Jährige war die Zusammenarbeit ihrer jüngeren Schwestern ein absolutes No-Go. "Es gibt keine Grenzen, es gibt keinen Respekt", sagte sie zuletzt in einer Folge der Reality-TV-Show.

Fest steht: In den Kommentaren kommen die Nutzer:innen zu keinem Ergebnis. Auch Kim hat bislang nicht aufgeklärt, was es mit dem geisterhaften Schatten auf sich hat. Ein Fan meint deshalb: "Das ist ein Fall für das FBI!".