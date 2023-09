Kim Kardashian zeigt superschmale Taille: Fans machen sich Sorgen um ihr Gewicht!

Einst machten ihre Kurven sie berühmt, doch nun scheinen sie immer weiter zu schwinden: Ein Instagram-Schnappschuss von Kim Kardashian versetzt Fans des US-amerikanischen Realitystars in Alarmbereitschaft.

Immer durchtrainierter, immer disziplinierter, immer schmaler: Mit ihrer Figur sorgte Kim Kardashian in den vergangenen Jahren häufiger für Schlagzeilen. Einst galten die ausladenden Kurven der 42-Jährigen als ihr Markenzeichen, nun setzt die erfolgreiche Unternehmerin jedoch auf einen wesentlich schmaleren Look. Einige ihrer Fans sind davon jedoch alles andere als begeistert - und machen sich regelrecht Sorgen!

XXL-Shitstorm wegen Spiegel-Selfie von Kim Kardashian: Im Clip erfährst du mehr

Kürzlicher Anlass war ein Spiegel-Selfie, das die Ex von Rapper Kanye West auf Instagram postete. Darauf zu sehen: Kim, deren Outfit zum Teil aus einem ganz besonderen Geschenk ihrer Kids besteht. "Zum diesjährigen Muttertag haben sie mir diese Jeans gemacht und sie waren so glücklich, als sie sahen, wie ich ihre Arbeiten oder Kunstwerke trug! An jedem Muttertag haben sie Kleidung für mich gezeichnet, die ich für immer behalten werde", schrieb die Reality-Berühmtheit zu dem Schnappschuss.

Für das Muttertagsgeschenk selbst schienen sich jedoch die wenigsten ihrer 364 Millionen Follower zu interessieren, was Kommentare wie "Wir checken es schon, es geht gar nicht wirklich um die Jeans" oder "Muttertag war schon im Mai, Kim. Du hättest eine bessere Ausrede finden können, um uns zu zeigen, wie dünn du bist" zeigen.

Während einige User Kim also reines Kalkül vorwerfen und von dem Post genervt sind, sorgt er bei anderen für aufrichtige Sorgen um das Wohl der TV-Darstellerin:

Ich bin ernsthaft der Meinung, dass du krank aussiehst. An diesem Foto ist nichts Schönes. Du solltest einen Ernährungsberater aufsuchen. Fan auf Instagram, , 2023

Nicht zum Nachmachen empfohlen: So drastisch hungerte Kim Kardashian sich runter

Ausgehend von einem einzigen Instagram-Foto eine "Ferndiagnose" zu stellen, ist wohl deutlich zu rabiat. Fakt ist aber: Kim Kardashian sorgte in der Vergangenheit bereits mehrfach mit fragwürdigen Diäten für Schlagzeilen. So sorgte unter anderem ihr Auftritt bei der Met Gala 2022 für einen regelrechten Skandal.

Der Grund? Um in das einstige Kleid von Hollywood-Ikone Marylin Monroe zu passen, machte Kim eine besonders radikale Schlankheitskur und verlor ganze acht Kilo innerhalb von nur drei Wochen, wie sie im Interview mit "Allure" ausplauderte. Dafür verzichtete sie komplett auf Kohlenhydrate, gab jedoch gleichzeitig an, für ihren Met Gala-Auftritt "nichts Ungesundes" getan zu haben - ein Widerspruch in sich und definitiv nicht zum Nachmachen empfohlen, wenn man Wert auf eine ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung legt! Das gilt laut Ernährungsexperten übrigens für jegliche Arten von einseitigen und vordergründig auf einen schnellen Gewichtsverlust ausgelegten Diäten.