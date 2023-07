Kino-Hit "Oppenheimer": Peinlicher Filmfehler entdeckt!

Das Wichtigste in Kürze "Oppenheimer" startete überaus erfolgreich in die US-Kinos.

Trotzdem sind viele Fans sauer über einen Fehler im Film.

Schuld sind die Sterne. Nicht die am Firmament, sondern die auf der US-Flagge.

"Oppenheimer", der Film von Christopher Nolan über den "Vater der Atombombe", ist ein Hit. 130 Millionen Dollar spielte die Produktion weltweit innerhalb von sechs Tagen ein. Dennoch gibt es peinliche Fehler, die nun ans Tageslicht kommen.

Eine Boeing über dem Kopf von Achilles in "Troja"? Eine Jeans tragende Zuschauerin in der antiken Arena von "Gladiator"? Eine Armbanduhr am Handgelenk eines "Herr der Ringe"-Helden: In Kinofilmen gibt es mitunter Sachen, die es eigentlich nicht geben darf. Filmfehler lassen sich aber irgendwie doch nie zu 100 Prozent ausschließen. Das erlebten jetzt auch die Macher von "Oppenheimer", dem Film von Regisseur Christopher Nolan über das Leben und Wirken des Wissenschaftler J. Robert Oppenheimer, der maßgeblich an der Erfindung der Atombombe beteiligt war. Aber wie es bei den meisten Filmfehlern so ist: Er wäre beinahe nicht aufgefallen.

"Oppenheimer" verwendet falsche US-Fähnchen

Andy Craig heißt der Mann, dem das kleine, aber fehlerhafte Detail ins Auge stach. Er sah den Film am Tag nach dem offiziellen Filmstart in den USA und setzte danach einen Post bei Twitter ab: "Er war gut und so, aber ich bin derjenige, der sich beschwert, dass in einer Szene, die 1945 spielt, eine Flagge mit 50 Sternen verwendet wurde."

Der Fehler: 1945 hatten die Vereinigten Staaten von Amerika nur 48 Bundesstaaten. Alaska und Hawaii kamen - als bisher letzte - erst 1949 dazu. Also hätten in der Szene, in der patriotische US-Bürger begeistert mit kleinen US-Fähnchen wedeln, auf diesen nur 48 Sterne sein dürfen. Und nicht 50. Da muss man schon genau hingucken. Einige Twitter-User könnten Craigs scharfem Auge auch kaum trauen: "Moment, ich zähle grade nach", schrieb einer. Der Beitrag von Craig ging viral. 12,4 Millionen User sahen ihn, über 50.000 haben bereits gelikt (Stand: 25. Juli, 15.15 Uhr)

Christopher Nolan hat eine "fehlerhafte" Vergangenheit

Für viele Filmfreunde ist es eine Freude, wenn sie ein Haar in der Kino-Suppe, also einen Fehler finden. Sicher darf indes sein, dass die für die Requisite in "Oppenheimer" Verantwortlichen mittlerweile ein paar graue Haare bekamen. Eine Userin schrieb: "Für Nolan wird das wie ein Schlag ins Gesicht sein, wenn er es merkt." Sie bezieht sich darauf, dass der Regisseur als Perfektionist gilt und solche Fehler tunlichst vermeiden will. Andererseits wurden Nolan und seiner Crew auch in den Erfolgsfilmen "The Dark Knight" (2008) und "The Dark Knight Rises" (2012) schon Fehler nachgewiesen.