Klaas Heufer-Umlauf zeigt sich mit seiner Freundin - doch wo war Joko?

Klaas Heufer-Umlauf hält es eigentlich so, dass er das "privat" in seinem Privatleben sehr ernst nimmt. Darum ist es umso überraschender, dass seine Freundin Doris ihn zum Fernsehpreis begleitete. Ihr Auftritt täuschte aber nicht über das Fehlen von Joko Winterscheidt hinweg - der trotz Nominierung nicht kam. Was steckt dahinter?

Seltener Anblick: Klaas und Doris zeigen sich verliebt

Wer ist immer an der Seite von Klaas Heufer-Umlauf? Na, Joko Winterscheidt natürlich! Das gilt vielleicht im beruflichen Kontext, bei dem das Duo seit Jahren die deutsche Fernsehlandschaft mit Formaten wie "Joko & Klaas gegen ProSieben" oder "Das Duell um die Welt" prägen.

Aber privat sieht es bei Klaas anders aus - da ist er seit über zehn Jahren glücklich mit seiner Partnerin Doris Golpashin, die ebenfalls als Moderatorin arbeitet und von 2011 bis 2014 bei "The Voice of Germany" zu sehen war.

Klaas und Doris halten ihre Beziehung eigentlich aus der Öffentlichkeit raus, bekannt ist nur, dass sie 2013 und 2018 Eltern wurden und in Brandenburg wohnen. Umso erstaunlicher, dass Klaas seine Liebste nun zum wohl wichtigsten Event der Medienbranche, dem Deutschen Fernsehpreis, mitnahm!

Und zwar nicht so, wie man es sich bei einem so privaten Paar vorstellen könnte, dass Klaas sich den Kameras stellt und Doris durch die Hintertür in den Festsaal huscht. Nein, die zwei strahlten wie frisch verliebt auf dem Roten Teppich und ließen sich seelenruhig von den Fotografen ablichten. Er im schicken grauen Dreiteiler, sie im enganliegenden roten Kleid mit Cut-Outs. Süßes Detail: Farblich passte Klaas seine Krawatte an Doris Dress an und wählte eine gemusterte Krawatte mit roten Akzenten.

Auszeichnung ohne Joko: Wieso war er nicht beim Fernsehpreis?

Doch wo war sein On-Screen-Parnter Joko? Seine Abwesenheit fiel auf, waren die zwei schließlich mit ihrem Format "24 Stunden mit Joko & Klaas" nominiert - und gewannen sogar! Zurecht - immerhin haben sie auch damit mal wieder Fernsehgeschichte geschrieben. Für 24 Stunden kaperten sie das Fernsehprogramm von ProSieben und zeigten eine neue Primetime-Show, aber eben auch eine Herde von Antilopen an einem Wasserloch in Namibia. Dafür bekamen sie den Fernsehpreis für die beste Einzelleistung bei der Moderation von Unterhaltung.

Den Preis nahm Klaas dann alleine entgegen - und erklärte direkt das Fehlen von Winterscheidt: "Ich sag's, wie es ist: Joko ist heute beim Oktoberfest" und grüßte ihn "falls du noch verstehst, was ich sage." Joko ist großer Fan des Events und verpasst es eigentlich nie. Er zeigte sich mit unter anderem Moderator-Kollege Kai Pflaume, Sophie Passmann, Wincent Weiss und Johannes Oerding.

Wenn das Fehlen von Joko bedeutet, dass wir mehr von Doris zu sehen bekommen, könnte er ja noch ein, zwei Events sausen lassen - denn wir bekommen einfach nicht genug von dem süßen Traumpaar.