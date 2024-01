Klartext: Florian Silbereisen und Beatrice Egli sprechen über die Liebes-Gerüchte

Die Gerüchteküche hört gar nicht mehr auf zu brodeln: Seit Monaten vermuten die Fans, dass zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen etwas läuft. Doch was ist an den Spekulationen dran? Jetzt sprechen die beiden Klartext.

Beatrice Egli: So ist ihr Verhältnis zu Florian Silbereisen

+++ Update vom 13. November, 09:33 Uhr +++

Im Interview mit der "Saarbrücker Zeitung" wurde Beatrice Egli jetzt einmal mehr auf ihren Schlager-Kollegen Florian Silbereisen angesprochen. Auf die Frage, wie die 35-Jährige mit dem Wirbel um ihr Privatleben umgeht, hat sie eine klare Antwort: "Ich stehe da total drüber. Denn was in meinem Privatleben so passiert, das wissen nur wir."

Liebesgerüchte um Beatrice Egli und Florian Silbereisen

Beatrice Egli (35) erzählte vor wenigen Monaten in einem "taff"-Interview von ihrem Leben im Show Business nach der Pandemie. Mit dem neuen Album "Balance" war sie zum Zeitpunkt des Interviews auf Tour und freue sich nach der langen Zeit im Kampf gegen Corona, wieder vor Live-Publikum zu stehen. Ein wenig plauderte die sonst so verschlossene Schlagersängerin auch über ihr Privatleben und feuerte so die Gerüchteküche rund um sie und Florian Silbereisen (41) nur noch mehr an: "Wir waren eigentlich die ganze Pandemiezeit komplett vereint. Da kein Publikum möglich war in seiner Show, war ich seine Co-Moderatorin und wir sind durch all diese Sendungen zusammen durch."

Auf ihrem neuen Album "Balance", welches am 30. Juni heraus kam, veröffentlichte die Schweizerin 16 neue Songs. Die erste Single "Volles Risiko" wurde schon im vergangenen Jahr zum absoluten Schlagerhit der Sommers 2022. Mit dem neuen Album zelebriert die fröhliche Sängerin einen "Neuanfang" und nur ein Duett ist darauf zu finden. Dort singt Florian Silbereisen mit ihr, in dem vielsagenden Lied "Das wissen nur wir". Fans spekulieren wild: Mag das wohl eine Anspielung auf die geheime Beziehung der beiden Schlagerstars sein? Als Beatrice Egli im Interview auf Florian Silbereisen angesprochen wurde, antwortete sie überraschend offen: "Ich glaube unsere Blicke sagen sehr viel. Ich bin glücklich!"

Über beide Ohren strahlend lächelte Beatrice Egli, als sie dann noch gefragt wurde, ob sie denn alleine oder zusammen glücklich sei. Diese Frage überspielte sie mit einem Lächeln und stellte nochmal klar: "ICH bin glücklich!'

So haben Beatrice Egli und Florian Silbereisen sich kennengelernt

Bekannt wurde Beatrice Egli in der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". 2013 gewann sie die zehnte Staffel DSDS und komponierte den preisgekrönten Song "Mein Herz" zusammen mit Pop-Titan Dieter Bohlen (69). 2014 gewann sie dann den Echo als Beste Newcomerin und der Rest ist Schlagerhistorie. Doch schon 2007 machte sie sich in der Schweiz einen Namen als Musikerin. Im April 2007 schaffte sie es in den schweizerischen Vorentscheidungen des "Grand Prix der Volksmusik". Damals lernte sie wohl auch schon Florian Silbereisen kennen, der im gleichen Jahr das "Herbstfest der Volksmusik" moderierte, wo Beatrice Egli erste Erfolge feiern durfte.

Florian Silbereisen war aber von 2008 bis 2018 mit dem deutschen Megastar Helene Fischer (38) liiert. Er erlangte schon 1999 seinen Durchbruch in der Schlagerwelt, als er bei der Schlager-Ikone Carmen Nebel (66) über Nacht bekannt wurde. 2004 wurde er dann ihr Nachfolger als Moderator der "Feste der deutschen Volksmusik". Ein historischer Moment, denn mit 22 Jahren war er der der jüngste Moderator des deutschen Fernsehens. Inzwischen ist Florian Silbereisen als Kapitän in der ZDF-Kultserie "Das Traumschiff" zu sehen. Wer weiß, vielleicht holt er dort ja auch mal Beatrice Egli vor die Kamera. Immerhin hat die entspannte Schlagersängerin als junge Frau in Hamburg Schauspiel studiert. Im "taff"-Interview erzählte sie, was sie aus dieser Zeit am meisten geprägt hat: "The show must go on! Das ist definitiv auch das, was in mir so steckt: Dieses Show-Pferdchen."

Das haben Beatrice Egli und Florian Silbereisen also auf alle Fälle gemeinsam: Sie sind begeisterte Show-Master. Ob vor der Kamera oder auf der Bühne, selbst wenn die Entertainerin offen zugibt: Vor jedem Auftritt hat sie trotz den fast zehn Jahren Show-Erfahrung immer wieder auch ein bisschen Bammel.