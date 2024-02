König Charles: Erster öffentlicher Auftritt nach Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose

Nach Bekanntwerden seiner Krebserkrankung ist König Charles III. (75) erstmals in der Öffentlichkeit gesehen worden. Gemeinsam mit Königin Camilla (76) fuhr der Monarch am Dienstagnachmittag von seinem Domizil, dem Clarence House, zum Buckingham Palast.

König Charles III. soll sich nach Sandringham zurückziehen

Auf dem Bild aus der königlichen Limousine wirkt der 75-Jährige gut gelaunt, er winkt und lächelt freundlich.

Laut dem britischen "Daily Mirror" soll sich der Monarch gemeinsam mit seiner Ehefrau auf dem Weg zu seinem Landsitz in Sandringham befinden. Vom Buckingham Palast aus ging es dann per Helikopter auf das Anwesen in der Grafschaft Norfolk, wo sich der König nach Beginn seiner Krebsbehandlung erholen soll.

Zuvor soll es im Clarence House zu einer ersten, kurzen Begegnung zwischen König Charles und seinem Sohn Prinz Harry (39) gekommen sein. Der Ehemann von Herzogin Meghan (42) war am Dienstagmittag (6. Februar) nach London zurückgekehrt. Harry wurde demnach rund eine Stunde, bevor Charles gemeinsam mit seiner Ehefrau aufbrach, vor dem Clarence House gesichtet.

Die schockierende Erkrankung des Monarchen hat bei royalen Beobachter:innen die Hoffnung geweckt, dass die Familie in diesen schweren Zeiten wieder enger zusammenrücken könnte. Prinz Harrys Ehefrau Meghan und seine Kinder Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) sollen nicht nach England mitgereist sein, sie blieben im heimischen Montecito in Kalifornien.