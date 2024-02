König Charles: Nach Stippvisite in London kehrt er nach Sandringham zurück

König Charles (75) ist auf dem Weg zurück nach Sandringham, nachdem er sich in London einer weiteren Krebsbehandlung unterzogen hat. Der Monarch winkte den Royal-Fans laut "Daily Mail" bei seiner Abreise freundlich zu. Zuvor hatte er 24 Stunden in der Hauptstadt verbracht.

Anzeige

Der 75-Jährige war am Dienstag (13. Februar) in London mit dem königlichen Hubschrauber gelandet, nachdem er eine Woche in Norfolk verbracht hatte, um sich von der Nachricht seiner Krebs-Diagnose zu erholen. Anschließend ging es zum nahe gelegenen Dienstsitz, dem Clarence House. An seiner Seite befand sich Königin Camilla (76).

Charles bedankte sich auf Instagram für die Unterstützung

Am Samstag (10. Februar) hatte sich Charles zum ersten Mal seit seiner Erkrankung geäußert und sich für die viele Unterstützung bedankt. "Wie jeder Krebskranke weiß, sind solche freundlichen Gedanken der größte Trost und die größte Ermutigung", schrieb Charles in einem längeren Statement auf dem Instagram-Account der Royal Family. Er sei froh darüber, dass seine Krebs-Diagnose dazu beigetragen habe, "das öffentliche Verständnis zu fördern und ein Licht auf die Arbeit all jener Organisationen zu werfen, die Krebspatienten und ihre Familien im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt unterstützen", hieß es weiter.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Am 5. Februar 2024 hatte das Königshaus bekannt gegeben, dass Charles an "einer Form von Krebs" leide. Um welche Erkrankung es sich genau handelt, wurde nicht kommuniziert. Der Krebs wurde während Tests im Rahmen eines Krankenhausaufenthaltes in London entdeckt. Charles wurde an der Prostata operiert. Um Prostatakrebs handelt es sich aber nicht, stellte das Königshaus klar.

Anzeige

Anzeige

Zurück auf den Landsitz nach Sandringham

Nun geht es für den König zurück auf den Landsitz Sandringham, wo er sich weiter erholt. Auf ärztlichen Rat soll Charles zunächst keine öffentlichen Termine wahrnehmen und Auftritte absolvieren, hieß es vom Palast. Um Staatsgeschäfte wolle er sich weiterhin kümmern.