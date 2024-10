König Charles pausiert Behandlung: Warum er seine Krebs-Therapie unterbrochen hat

Seit Februar ist bekannt, dass King Charles III. an einer Krebs-Erkrankung leidet. Um diese bestmöglich zu kurieren, soll er sich einer wöchentlichen Behandlung unterziehen. Warum er diese unterbricht und wie sein derzeitiger Gesundheitszustand aussieht, erfährst du hier.

König Charles unterbricht fürs Commonwealth seine Krebs-Behandlung

Seine wöchentliche Krebsbehandlung muss Charles III. (75) fürs Erste unterbrechen. Grund dafür ist eine elftägige Reise nach Sydney und Canberra in Australien sowie ein Staatsbesuch in Samoa. Gemeinsam mit Ehefrau Königin Camilla (77) trifft sich der britische Monarch dort unter anderem mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese sowie weiteren wichtigen Vertreter:innen des Commonwealth.

Das Königspaar erwartet ein straffes Programm. Bis zu zehn Termine am Tag möchten die beiden Regenten wahrnehmen. Zu den Terminen gehören beispielsweise eine Beschau der australischen Navy-Flotte, ein Besuch im weltberühmten Opernhaus und eine Teilnahme am gemeinschaftlichen Barbecue. Die australische Regierung sieht dem Besuch mit großer Freude entgegen:

Die Australier freuen sich darauf, den König und die Königin im Oktober wieder in Australien willkommen zu heißen und den australischen Geist von seiner besten Seite zu zeigen. Premierminister Anthony Albanese

Damit zeigt Charles sein hohes Engagement bezüglich seiner Königspflichten. Innerhalb der Reise ist nur ein einziger Ruhetag für den König und Camilla vorgesehen. Ob die Belastung nicht zu groß wird?

Könnte Charles' Gesundheit unter den Reise-Strapazen leiden?

Wer sich Gedanken über den Gesundheitszustand des Regenten macht, kann beruhigt aufatmen. Sein Ärzte-Team hat nach eingehender Untersuchung das Einverständnis für den Staatsbesuch gegeben. In seinem Reise-Stab befindet sich außerdem ein Doktor, der ihn stets begleiten wird.

Dass es ihm aktuell gut geht, hat der Monarch vergangene Woche auf einer Veranstaltung der Commonwealth-Diaspora gezeigt, bei der er fröhlich mit den Anwesenden getanzt hat:

König Charles tanzt mit verschiedenen Vertreter:innen der Commonwealth. Für seine Reise nach Samoa ist er somit bestens vorbereitet. © picture alliance / Photoshot

King Charles III. wird nicht an der COP29-Klimakonferenz teilnehmen

Dieses Jahr tagt die Konferenz der Vertragsparteien (COP) in Baku (Aserbaidschan). Dort werden von den führenden Vertreter:innen der Vereinten Nationen (UN) unter anderem Themen zu Klimaschutzmaßnahmen und einer nachhaltigen Entwicklung geklärt.

Obwohl der Monarch bei der vorjährigen COP-Klimakonferenz an die führenden Politiker:innen der Nationen appelliert hat, die CO₂-Krise ernst zu nehmen, wird er nicht an der kommenden COP29 teilnehmen.

Grund dafür ist der ungelegene Termin. Die Konferenz findet am 11. November statt, was kurz nach seiner elftägigen Australien-Rundreise wäre. Um die Behandlung nicht weiter aufzuschieben, hat Charles' Ärzte-Team ihm dazu geraten, die Baku-Veranstaltung sowie einen Besuch in Neuseeland abzusagen.

Das weiß man über König Charles' Krebserkrankung

Zu Beginn des Jahres hat sich Charles III. einer Prostata-Operation unterzogen. Der Eingriff lief gut, jedoch wurde im Nachgang verkündet, dass er unter einer Krebs-Erkrankung leide. Seitdem hat der Regent seine Ernährung angepasst und unterzieht sich einer wöchentlichen Behandlung. Welcher Bereich im Körper von der Krankheit betroffen ist und in welchem Stadium sie sich befindet, ist bisher nicht bekannt gegeben worden.

