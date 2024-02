König Charles zeigt sich fröhlich in der Öffentlichkeit

Rund eine Woche nach Bekanntwerden der Krebserkrankung von König Charles III. (75) hat sich der britische Monarch in Sandringham kurz der Öffentlichkeit gezeigt. Für anwesende Fotograf:innen und Schaulustige gab es ein freundliches Winken.

Anzeige

Auf zahlreichen Fotos vom 11. Februar, die im Rahmen eines Gottesdienstbesuchs entstanden sind, ist der offenbar gut aufgelegte Charles in Begleitung seiner Ehefrau, Königin Camilla (76), zu sehen. Empfangen wurde das Paar von Reverend Paul Williams.

Der König zeigte sich in seinem bekannten braunen Mantel und mit Regenschirm, Camilla spazierte in schwarzen Stiefeln, schwarzem Hut und weißem Mantel an seiner Seite. Beide winkten auf vielen der Aufnahmen freundlich in Richtung der zahlreich versammelten Fotograf:innen. Zudem haben sich laut "Daily Mail" mehr als 100 Schaulustige vor der St. Mary Magdalene Church in Sandringham eingefunden, um Charles Genesungswünsche zu überbringen.

Im Clip: Alle Details zu Charles' Krebs-Diagnose

Anzeige

Anzeige

"Der größte Trost und die größte Ermutigung" für König Charles III.

Schon vor einer Woche hatte sich Charles erstmals nach Verlassen eines Londoner Krankenhauses in Sandringham der Öffentlichkeit gezeigt. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Palast noch nicht mitgeteilt, dass bei Seiner Majestät im Rahmen des Klinikaufenthalts - wegen eines Prostata-Eingriffs - bei Tests "eine Form von Krebs" diagnostiziert worden war.

Kurz vor seinem heutigen Auftritt teilte König Charles III. unter anderem auf Instagram mit, dass er sich für die "vielen unterstützenden Nachrichten und guten Wünsche", die er in den vergangenen Tagen erhalten habe, herzlich bedanken wolle. "Wie jeder Krebskranke weiß, sind solche freundlichen Gedanken der größte Trost und die größte Ermutigung."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Camilla hatte im Rahmen eines Besuchs in Salisbury am 8. Februar Entwarnung gegeben und erzählt, dass es ihrem Ehemann "den Umständen entsprechend äußerst gut" gehe. Die beiden halten sich derzeit größtenteils auf ihrem Landsitz auf, damit Charles sich von seiner bereits begonnenen Behandlung erholen kann. Auf Rat seiner Ärzte soll er zwar keine öffentlichen Termine wahrnehmen, die "Daily Mail" will kürzlich aber von anonymen Quellen in Erfahrung gebracht haben, dass für Charles in der kommenden Woche eine begrenzte Anzahl persönlicher Treffen in London geplant sind.