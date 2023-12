Königin Camilla hat einen neuen Job: Wird sie jetzt etwa zum Podcast-Star?

Königin Camilla (76) hat nun offenbar einen eigenen Podcast, wie auf der Instagram-Seite ihres Buchclubs zu lesen ist. Unter anderem die britische "Daily Mail" berichtet zudem, dass es eine wöchentliche Audioversion von Camillas "The Queen's Reading Room" geben soll. Die Ehefrau von König Charles III. (75) werde demnach persönlich in dem Podcast zu hören sein, der am 8. Januar starten soll, heißt es.

Königin Camilla gilt als großer Bücher-Fan und nutzt ihre Rolle als Mitglied der königlichen Familie schon lange, um das Lesen zu fördern. Während der Corona-Pandemie teilte sie Buchtipps. Daraus entstand ihr Instagram-Buchclub, der 167.000 Follower hat. Mittlerweile ist eine Wohltätigkeitsorganisation daraus geworden mit eigenem Literaturfestival im Hampton Court Palace, das jährlich stattfindet.

Das sind die Stargäste von Königin Camilla

Nun wird die Königin laut "Daily Mail" also auch in einem Podcast über Bücher sprechen. Camilla wird die Show dem Bericht zufolge zusammen mit einer Reihe von Stargästen moderieren, darunter die Schauspielerin Dame Joanna Lumley (77), der Schriftsteller Sir Ian Rankin (63), Autor David Baddiel (59), Autorin Elif Shafak (52) und TV-Star Susie Dent (59).

Vicki Perrin, die mitverantwortlich ist für "Queen's Reading Room", sagte laut "Daily Mail": "Es gibt nichts Schöneres als eine brillante Buchempfehlung von einem Freund; aber es ist noch besser, wenn diese Person einer Ihrer Lieblingsautoren oder eine der am meisten bewunderten Personen ist." Weiter heißt es: "Ich hoffe, dass dieser Podcast die Hörer zu neuen literarischen Abenteuern inspirieren und denjenigen helfen wird, die Bücher noch ein bisschen mehr lieben möchten, die Bücher zu finden, die ihre Fantasie beflügeln."

Auch König Charles' Schwiegertochter, Herzogin Meghan (42), hatte noch vor kurzem einen eigenen Podcast. Ihre Spotify-Show "Archetypes" wurde jedoch bereits nach einer Staffel wieder eingestellt, und der Vertrag der Sussexes gekündigt.