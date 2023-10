Kostüm-Verbot zu Halloween: Diese irre Regel gilt jetzt in Hollywood!

Halloween wird in den USA Jahr für Jahr im großen Rahmen zelebriert. Diesmal aber gibt es ein überraschendes Problem.

Ob Halloween in Hollywood dieses Mal genau so schaurig schön wird wie in den vergangenen Jahren? Einige Halloween-Fans dürften in erster von einem "gruseligen Verbot" geschockt sein.

Barbie, Wednesday und Arielle: An Halloween in Amerika verboten

Denn Hollywood-Stars ist es in diesem Jahr untersagt, sich als Figuren aus Filmen zu verkleiden - Barbie, Wednesday Addams oder Arielle scheiden also aus. Betroffen sind, wie der "Hollywood Reporter" berichtete, auch sämtliche Marvel- und DC-Helden. Das ist zumindest der Wille der "Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists" (SAG-AFTRA). Die Schauspieler-Gewerkschaft befindet sich, seit bald 100 Tagen schon, im Streik. Nur der Streik der "Writers Guild of America" (WGA), der Gewerkschaft der Autoren, wurde vor Kurzem gütlich bereinigt.

Den in der Gewerkschaft organisierten Schauspieler:innen ist von der SAG-AFTRA derzeit untersagt, an jeglichen Promo-Aktionen zu Film- und Serienproduktionen teilzunehmen. Dazu zählen klassische Interviews sowie Film- oder Serien-bezogene Social-Media-Beiträge. Zu Halloween befürchtet die SAG-AFTRA, dass sich Schauspieler:innen als Figuren aus Filmen verkleiden und dann - logisch - auf ihren Social-Media-Kanälen darüber berichten. Diesen "Promotion-Umweg" will die Gewerkschaft unterbinden und informierte alle Mitglieder:innen mit einer entsprechenden Mitteilung, in der sie "streikfreundliche Tipps" gab.

Ryan Reynolds reagiert aufs Kostümverbot mit Ironie

Die verkleidungsfreudigen Stars sollten sich doch bitte als Spinne, Geist oder Zombie verkleiden. Das "Star-Verbot" kommt bei den Stars nicht unbedingt gut an. Ryan Reynolds ("Deadpool") kommentierte ironisch auf X (ehemals Twitter): "Ich freue mich darauf, meine Achtjährigen die ganze Nacht als 'Streikbrecher' zu beschimpfen. Sie ist nicht in der Union, aber sie muss es lernen."

Mandy Moore ("Midway - Für die Freiheit") ist ebenfalls not amused: "Ist das ein Witz?", schrieb sie bei Instagram. "Komm schon, SAG-AFTRA. So viele Leute in jedem Bereich dieser Branche opfern seit Monaten mächtig viel. Gehen Sie zurück an den Tisch und machen Sie einen fairen Deal, damit jeder wieder an die Arbeit gehen kann." Danach sieht es noch nicht aus. Die letzte Verhandlung zwischen den Streikgegnern wurde vor wenigen Tagen ergebnislos abgebrochen.