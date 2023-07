Krasse Veränderung: GNTM-Gewinnerin Alisar Ailabouni sieht heute komplett anders aus!

Das Wichtigste in Kürze Alisar Ailabouni gewann 2010 die fünfte Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel".

Danach startete die GNTM-Gewinnerin erfolgreich als Model durch.

13 Jahre später finden viele ihre äußerliche Veränderung äußerst bemerkenswert.

2010 war ihr Jahr: Alisar Ailabouni nahm als Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel" teil und setzte sich gegen all ihre Konkurrentinnen durch. Doch ihren Look von damals hat sie mittlerweile abgelegt. So ging es für das Model nach ihrem GNTM-Sieg weiter - und so sieht sie heute aus.

Alisar Ailabouni nach GNTM: So ging es für sie weiter

Bereits 13 Jahre ist es her, dass Alisar Ailabouni als Kandidatin in der ProSieben-Show "Germany's Next Top Model" zu sehen war. In der fünften Staffel der Model-Castingsendung konnte sich die heute 33-Jährige gegen ihre Mitbewerberinnen behaupten und sicherte sich damit eine Zukunft als erfolgreiches Model. Wie alle Gewinnerinnen der Show kam auch sie bei Heidi Klums Modelagentur ONEeins unter Vertrag. Die Agentur beherbergt seither Talente aus der Sendung und begleitet sie bei ihrem Start im Business.

Nach einem Jahr wechselte Alisar in eine französische Agentur, wie sie auf Facebook mitteilte.

Krasse Veränderung: Fans erkennen Alisar kaum wieder! Im Clip siehst du, wie das Model heute aussieht:

Das macht Alisar Ailabouni heute

Bis heute ist Alisar Ailabouni ein gefragtes Model und auf den Laufstegen in London, Paris und Berlin zuhause. Ihren Lebensmittelpunkt hat sie mittlerweile auch nach New York verlegt, wo die Österreicherin heute wohnt. Ihr jüngster Coup war eine größere Kampagne für die vietnamesische Variante von "Harper’s Bazaar". Außerdem präsentierte sie bereits die Kleidungsstücke von Designern wie Christian Siriano Sergio Hudson und Malan Breton.

Privat bildet ihr Freund und Lebensgefährte Mykolas Marcinkevicius den Dreh- und Angelpunkt des Models. Gerade erst feierte das glückliche Liebespaar sein einjähriges Jubiläum als Couple, wie Alisar Ailabouni auf ihrer Instagram-Seite verkündete.

Krass verändert: So sieht das Model heute aus

Von ihrer Schönheit hat Alisar Ailabouni kein bisschen eingebüßt, das stellen auch ihre Instagram-Follower regelmäßig in Kommentaren unter ihren Posts fest. "Alisar, du Schönheit", schreibt zum Beispiel eine Userin. Ein anderer meint ebenfalls in ihre Richtung: "Du siehst fantastisch aus." Doch nicht alle bewerten die Veränderungen als positiv. Einigen Nutzer:innen fällt zum Beispiel auf, dass das Model heute viel weniger lachen würde als früher. "Nicht mehr zu vergleichen. Kein Strahlen im Gesicht", stellt jemand nüchtern fest.

Tatsächlich scheint die private Alisar Ailabouni mit der beruflichen immer mehr zu verschmelzen. Selbst auf intimen Fotos mit Freund Mykolas hat sie einen ernsten Blick auf dem Gesicht und spielt professionell mit der Kamera. Doch ob sie damit auch Einblicke in ihr Seelenleben gibt oder sie sogar unglücklich wäre? Eher unwahrscheinlich. Es gibt immer noch genug Beispiele dafür, wo sie ihr strahlendes Lächeln mit ihrer Followergemeinde teilt. Und wer weiß, vielleicht hat Alisar Ailabouni auch endlich die Mischung gefunden, die ihr am besten steht: Der Spagat zwischen nüchterner Professionalität und herzlichen Lach-Selfies.

+++ Update vom 16. Juni 2023 +++

