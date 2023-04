Kurz vor der Trennung: Taylor Swift und Joe Alwyn kauften gemeinsame Villa

Das Wichtigste in Kürze Taylor Swift machte im Oktober 2016 ihre Beziehung zu Joe Alwyn offiziell.

Nach sechs Jahren Beziehung haben sich die Sängerin und der britische Schauspieler laut Medienberichten nun getrennt.

Nur wenige Monate vor der Trennung sollen sie noch ein gemeinsames Anwesen in London erworben haben. Alle Infos dazu bekommst du hier.

Anzeige

Jahrelang galten Taylor Swift und Joe Alwyn als absolutes Traumpaar. Doch nach rund sechs Jahren Beziehung soll zwischen der Sängerin und dem Schauspieler nun alles vorbei sein. Offenbar kam das Liebes-Aus aber ziemlich plötzlich. Wenige Monate vor der Trennung schmiedete das Paar wohl noch Umzugspläne.

Taylor Swift und Joe Alwyn haben kurz vor der Trennung ein Anwesen in London erworben

Wie "The Sun" nun berichtet, sollen Taylor Swift und Joe Alwyn nur wenige Monate vor dem Bekanntwerden ihrer Trennung noch eine Villa in einer beliebten Gegend im Norden Londons im Wert von 9,3 Millionen Euro gekauft haben. Die Sängerin und der Schauspieler sollen das Angebot für das luxuriöse Anwesen, das insgesamt sieben Schlafzimmer hat, im November 2022 angenommen haben. Eingezogen seien die beiden aber seitdem noch nicht. Laut Grundbucheinträgen, die dem Magazin vorliegen, muss das Haus erst noch fertiggestellt werden. Ob die beiden ihre Umzugspläne nach der Trennung nun wieder verworfen haben, ist bislang aber noch unklar. Weder Taylor Swift noch Joe Alwyn äußerten sich bisher persönlich dazu.

Anzeige

Anzeige

Trotz Trennung: Kein Drama bei Taylor Swift und Joe Alwyn

Erst Anfang März veröffentlichte Taylor Swift noch das Liebeslied mit dem Titel "All Of The Girls You Loved Before", das an ihren Partner Joe Alwyn gerichtet zu sein schien. In dem Song singt sie unter anderem: "Ich will dir beibringen, wie sich 'für immer' anfühlt." Nur wenige Wochen später soll zwischen den beiden aber plötzlich Schluss sein. Wie ein Insider, der der US-Amerikanerin angeblich nahesteht, nun gegenüber "Entertainment Tonight" berichtet, haben sich Taylor Swift und ihr Partner wohl schon vor ein paar Wochen getrennt. "Sie haben sich auseinandergelebt", meint die Quelle zu wissen. Angeblich soll die Trennung ganz freundschaftlich und ohne Rosenkrieg verlaufen sein. Das Paar bestätigte die Gerüchte bislang noch nicht.

Das sind die Trend-Outfits von Taylor Swift nach der überraschenden Trennung.

Sind das die Gründe für das plötzliche Liebes-Aus?

Angeblich sollen Taylor Swift und Joe Alwyn nach all den Jahren nun bemerkt haben, dass sie doch nicht wirklich zusammenpassen. "Die Unterschiede in ihren Persönlichkeiten sind nach den gemeinsamen Jahren nicht mehr so leicht zu ignorieren", verriet eine weitere Quelle gegenüber "People". Zudem soll der Brite mit dem Bekanntheitsgrad seiner Partnerin und dem öffentlichen Interesse an ihrer Person nicht mehr klargekommen sein.

Anzeige

Taylor Swift zeigt sich nach Trennung ganz emotional bei ihrem Konzert

Die plötzliche Trennung scheint an Taylor Swift nicht einfach so vorbeizugehen. Auf TikTok geht aktuell ein Clip viral, der vor wenigen Tagen bei einem ihrer Konzerte aufgenommen wurde. In dem Video performt sie am Klavier den Song "Champagne Problems" und scheint dabei den Tränen nahe zu sein. Viele Fans sind sich sicher, dass das plötzliche Liebes-Aus der Grund dafür ist. "Man sieht die Tränen in ihren Augen" und "Das macht mich so traurig", schreiben nur zwei von vielen TikTok-Nutzer:innen zu dem Clip.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Joe Alwyn war Taylor Swifts längste Beziehung

Für viele Fans kommt das Liebes-Aus sehr überraschend. Taylor Swift und Joe Alwyn hielten ihre Beziehung zwar weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus, trotzdem waren sich viele Follower sicher, dass ihre Liebe für immer halten würde. Kein Wunder, schließlich war die Beziehung zu dem 32-Jährigen die bisher längste Beziehung der Musikerin. Bevor sie Joe Alwyn kennenlernte, hatte sie immer wieder mit ihrem turbulenten Liebesleben für Schlagzeilen gesorgt. Taylor Swift war unter anderem bereits mit Harry Styles, Joe Jonas, Taylor Lautner, Calvin Harris und Jake Gyllenhaal liiert.

Das könnte dich auch interessieren: Der Moderator Nick Cannon schwärmt für Taylor Swift!