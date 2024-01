Football-Star Travis Kelce (34) und Sängerin Taylor Swift (34) haben den Einzug seines Teams in den Super Bowl am Sonntagabend mit einem Kuss besiegelt. Vor aller Augen umarmte sich das neue amerikanische Super-Traumpaar nach dem 17:10-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens auf dem Spielfeld.

Anzeige

Kirschroter Pullover und offene Locken

Taylor Swift fieberte das ganze Spiel über eifrig auf der VIP-Tribüne im M&T Bank Stadium in Baltimore mit. Sie jubelte neben Kelces Familie und ihren Freundinnen Brittany Mahomes (28), Ehefrau des Chiefs-Quarterbacks Patrick Mahomes, und Cara Delevingne (31) lauthals mit, als ihrem Freund im ersten Viertel ein Touchdown gelang. Die "Cruel Summer"-Sängerin trug an dem legendären Abend einen kirschroten Guest-in-Residence-Pullover, der rund 820 Euro kostet. Ihre lockigen Haare hatte sie offen gestylt.

Nach dem Spiel machte sich die Sängerin auf den Weg zum Spielfeld, um Kelce zum Sieg zu gratulieren. Der Sportler war von Teamkollegen und Kameras umringt - doch das hinderte das Paar nicht daran, sich in der Menge zu umarmen und zu küssen. Travis' Mutter und sein Vater, Donna und Ed Kelce, standen daneben, als das Paar den süßen Moment teilte. Die Kameras fingen die romantische Szene auf dem Spielfeld ein. Der Chiefs-Star begrüßte seine berühmte Freundin dabei mit den Worten: "Was ist los, Süße?"

Anzeige

Anzeige

Super Bowl findet am 11. Februar in Las Vegas statt

DIe Teilnehmer am Super Bowl stehen damit nun fest: Die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers werden gegeneinander antreten. Der Super Bowl wird am 11. Februar in Las Vegas ausgetragen. Für Taylor Swift bedeutet das Terminstress, da sie am 10. Februar noch einen Auftritt in Tokio hat. Dank Zeitverschiebung könnte es die Vielfliegerin aber zu dem wichtigen Spiel schaffen, um ihren Liebsten wieder zu unterstützen.