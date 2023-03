Wen küsst Lady Gaga da? Es ist nicht Michael Polansky!

Das Wichtigste in Kürze Am 12. März fand die 95. Oscar-Verleihung statt. In insgesamt 23 Kategorien wurde der begehrte Goldjunge vergeben.

Neben der großen Verleihung war auch der Red Carpet bei den Oscars ein echtes Highlight. Lady Gaga und Brendan Gleeson zogen während ihres Auftritts auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich. Mehr dazu seht ihr hier.

Lady Gaga sorgte während der Oscar-Verleihung am 12. März für viele Schlagzeilen. Sie eilte einem gestürzten Fotografen auf dem Red Carpet zur Hilfe und eroberte die Herzen der Gäste mit einer intimen Performance ihres Songs "Hold My Hand". Doch als sie mit ihrem Co-Star Brendan Gleeson zusammen über den roten Teppich schwebte, waren ihr die Blicke der Fotograf:innen sicher. Warum? Das erfahrt ihr hier.

Lady Gaga konnte bei der diesjährigen Oscar-Verleihung zwar keine der begehrten Trophäen gewinnen, die Sängerin zählte aber trotzdem zu den großen Highlights der Veranstaltung. Als sie sich auf dem roten Teppich, der dieses Jahr in einem Cremeton gehalten war, von den Fotografen ablichten ließ, war auch ihr Kollege Brendan Gleeson, der dieses Jahr für seine Rolle im Film "The Banshees of Inisherin" für einen Oscar in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" nominiert wurde, nicht weit. Plötzlich küssten sich die beiden vor den Augen der Kameras - und wirkten dabei sehr vertraut. Warum es zu diesem heißen Kuss kam? Bislang äußerten sich weder Lady Gaga noch Brendan Gleeson dazu.

Das Netz lacht über Lady Gaga und Brendan Gleesons Kuss

Zahlreiche Zuschauer:innen, die das Event live verfolgten, amüsierten sich köstlich über den Moment auf dem Red Carpet. "Brendan hat die Augen offen" und "Ich bin für immer traumatisiert", scherzten nur zwei von vielen Nutzer:innen. Ein anderer User konnte überhaupt nicht glauben, was da gerade passiert:

Geschieht das gerade wirklich? Ich bin fassungslos. Twitter, , 2023

Lady Gaga ist seit 2020 glücklich vergeben

Seit 2020 ist Lady Gaga eigentlich mit dem Investor Michael Polansky zusammen. Im Februar 2020 stellte sie ihn auf Instagram als den neuen Mann an ihrer Seite vor. Fest steht: Die Musikerin und Brendan Gleeson scheinen sich lediglich gut miteinander zu verstehen. Offenbar hat sich durch ihre Zusammenarbeit am Film "Joker: Folie à Deux" eine echte Freundschaft zwischen den beiden entwickelt.