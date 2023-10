Läster-Attacke: DAS denkt Yeliz Koc über Walentina Doronina – "Ganz schlimm"

Zum zehnjährigen Jubiläum von "Promi Big Brother" werden das Leben der neuen Bewohner rund um die Uhr im Livestream auf Joyn gezeigt, darunter Yeliz Koc und Peter Klein. Die beiden Prominenten sind gespannt darauf, mit welchen anderen Stars es möglicherweise zu Konflikten kommen könnte. Yeliz Koc ist froh, dass Walentina Doronina bereits letztes Jahr dabei war.

Anzeige

Yeliz Koc und Peter Klein: Mit diesen Stars würden im "Promi Big Brother"-Haus die Fetzen fliegen

Anlässlich des zehnten Jubiläums von "Promi Big Brother" wird das Leben der neuen Bewohner und Bewohnerinnen rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream auf Joyn übertragen. Zu den ersten ausgewählten Prominenten gehören Realitystar Yeliz Koc und Schlagersänger Peter Klein, die bei der Show mitmachen werden.

Die beiden sind gespannt darauf, mit welchen anderen Stars es möglicherweise zu Konflikten kommen könnte. Während eines Live-Presse-Events zur neuen Staffel äußerte sich Yeliz dazu und erwähnte, dass sie einige der früheren Teilnehmer nicht besonders mochte.

Die Schlimmsten hattet ihr ja schon. Ich bin froh über einige, die schon dabei waren. Ich fand die Walentina zum Beispiel ganz schlimm. Yeliz Koc, Live-Presse-Event Sat.1 , 2023

Damit spielt Yeliz höchstwahrscheinlich auf Reality-TV-Kultstar Walentina Doronina an, die letztes Jahr für einige Streitereien mit Parfum-Influencer Jeremy Fragrance sorgte.

Peter hingegen betonte, dass er normalerweise gut mit den meisten Menschen auskommt, aber gewisse Charaktere, insbesondere "Machos", nicht tolerieren kann.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ob es wirklich zu Spannungen kommen wird und welche weiteren Prominenten an der Show teilnehmen werden, erfahren die Zuschauer ab dem 20. November 2023 in der täglichen Live-Übertragung von "Promi Big Brother" auf SAT.1 und Joyn, wobei der 24-Stunden-Livestream auf Joyn PLUS+ als Live-TV-Channel verfügbar sein wird.

Anzeige

Anzeige

In dem Video erfährst du mehr über Yeliz Koc und Walentina Doronina

Yeliz Koc: Daher kennt man die erfolgreiche Influencerin

Der 29-jährige Reality-TV-Star erlangte Bekanntheit nicht nur durch seine Teilnahme an "Der Bachelor" im Jahr 2018. Viele Fernsehzuschauer:innen erinnern sich vor allem an die Szene, in der sie dem Rosenkavalier eine Ohrfeige gab. Darüber hinaus wurde ihre Beziehung mit Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht und die nachfolgende Trennung viel medial diskutiert.

Yeliz hat sich fest in der Show-Welt etabliert, indem sie an verschiedenen anderen TV-Formaten teilgenommen hat, und ist nun auch eine erfolgreiche Influencerin. Auf Instagram haben über 600.000 Menschen ihre Beiträge und Geschichten im Auge.