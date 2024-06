"Landarztpraxis"-Star Oliver Franck: Interessante Fakten und Details

Seit letztem Herbst fiebern Fans der SAT.1-Telenovela mit bei den romantischen und dramatischen Verwicklungen rund um "Die Landarztpraxis". Mittendrin: Oliver Franck alias "Dr. Fabian Kroiß". Eifrigen Serien-Fans dürfte der attraktive Endvierziger schon früher aufgefallen sein.

Anzeige

"Die Landarztpraxis" kannst du ab sofort auf Joyn schauen.

Es ist bereits das zweite Mal, dass Schauspieler Oliver Franck (49) für eine Rolle in den Arztkittel schlüpft: Seit Oktober 2023 überzeugt er in der SAT.1-Telenovela "Die Landarztpraxis" als "Dr. Fabian Kroiß", zuvor war er bereits in der Krankenhaus-Serie "Nachtschwestern" als Chirurg zu sehen. Wer Soaps liebt, dürfte ihn überdies aus Serien wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Rote Rosen" oder "Alles was zählt" kennen. Doch wie tickt der TV-Herzensbrecher eigentlich privat?

Anzeige

Anzeige

Glücklicher Familienvater

Nun, er ist bereits seit fast acht Jahren glücklich mit Anita verheiratet, der er laut einem Instagram-Post von 2021 fünf Jahre zuvor im August 2016 in Kroatien "das schönste 'Ja' seines Lebens" gegeben hat. Die beiden haben Medienberichten zufolge 2015 geborene Zwillinge, von denen das Geschlecht nicht bekannt sei. Auf Social Media zeigt er die Gesichter der Kinder nicht, auf manchen Fotos erhascht man jedoch einen Blick auf die Kleidung der beiden. Die lässt vermuten, dass es sich um einen Jungen und ein Mädchen handelt. Vor einigen Jahren verriet er in der Zeitschrift "Woche der Frau", dass ihn seine Kleinen gelehrt haben, geduldiger und sanfter zu sein und die Welt wieder mit Kinderaugen zu entdecken.

Gemeinsames Projekt mit der Ehefrau

Mit seiner Ehefrau hat Oliver Franck 2020 überdies das nachhaltige Premium-Socken-Label Loones gegründet, wobei die Fashionista den kreativen Part übernimmt und er Business und Marketing. Der Name der Marke ist eine Verschmelzung der Worte "Loved Ones": die, die man liebt. Apropos Liebe: Neben seiner Familie und seinem Beruf gehört das Herz des Hamburgers dem Sport, er spielt zum Beispiel Badminton, Tennis und Fußball und schwimmt gern.

Anzeige

Stadt oder Land?

Ob der Großstädter, der 2000 seine Ausbildung an der Schule für Schauspiel seiner Heimatstadt abschloss, sich auch ein Leben als Landarzt wie in seiner aktuellen Serienrolle vorstellen könne? Im SAT.1-Interview verriet er: "Ich glaube, was mich reizen und gleichzeitig in den Wahnsinn treiben würde, ist die Nähe zu den Menschen. Auf dem Dorf kennt man sich und hat eine emotionale Beziehung zu den Patient:innen."

Aber letztlich stellt sich diese Frage ja nicht wirklich: Die Fans freuen sich, wenn er seiner Berufung als Schauspieler weiter treu bleibt und noch lange über die Bildschirme flimmert …