Laut KI: So würde Prinzessin Diana heute mit 62 Jahren aussehen

Eine KI zeigt jetzt, wie Lady Di heute aussehen würde. Alle Infos dazu gibt es hier.

Für die Royal-Family und Fans aus aller Welt war es ein Riesenschock, als Prinzessin Diana am 31. August 1997 bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben kam. Wie schwer der Tod ihrer Mutter für sie war, ließen Prinz Harry und sein Bruder Prinz William in den vergangenen Jahren immer wieder durchblicken. Auch die britische Bevölkerung zollt der "Prinzessin der Herzen" regelmäßig Tribut. Mit einem KI-Foto sorgt der Künstler Alper Yesiltas bei Instagram nun für viel Aufmerksamkeit: Er zeigt, wie Lady Di heute aussehen könnte.

Alper Yesiltas startete vor einiger Zeit ein Projekt auf Instagram, das sich "As if nothing happened" nennt (zu Deutsch: "Als wäre nichts geschehen"). Mithilfe von künstlicher Intelligenz zeigt der Künstler dabei, wie bereits verstorbene Promis - darunter Heath Ledger, Amy Winehouse, Michael Jackson und Co. - heute aussehen würden. Die Hintergründe seines Projekts erklärt der Fotograf auf seinem Instagram-Kanal wie folgt: "Hinter diesem Projekt steht die Frage, wie die Menschen aussehen würden, wenn ihnen nicht einige große Ereignisse widerfahren wären."

So stellt sich Alper Yesiltas Lady Di mit 62 Jahren vor

Auch ein Porträtfoto von Prinzessin Diana ist Teil des Projekts. Wenn Lady Diana nicht am 31. August 1997 bei einem tragischen Autounfall gestorben wäre, könnte sie Yesiltat zufolge heute so aussehen:

Und tatsächlich! Lady D ist auf dem Foto klar zu erkennen. Durch die Lachfalten und das graue Haar wirkt sie auf der Aufnahme zwar ein wenig älter, sieht aber immer noch genauso bezaubernd aus wie damals.

Das sagen die Fans zum KI-Foto von Lady Di

Viele Royal-Fans sind hin und weg von dem Porträtbild und zeigen das auch in den Kommentaren. "Sie ist immer noch wunderschön", "Ich wünschte, wir hätten erleben können, wie sie altert" und "Unsere Prinzessin. Sie ist einfach so schön!", lauten nur drei der vielen Kommentare unter dem Beitrag.

Andere User:innen sind sich jedoch sicher, dass Lady Di heute ganz anders aussehen würde. "So würde sie vielleicht mit 80 Jahren aussehen, aber nicht mit 62", "Sie würde viel gepflegter aussehen und hätte weniger Falten", und "Ich bin mir sicher, dass sie viel hübscher wäre!", schreiben drei Nutzer:innen unter dem Beitrag. Viele Fans sind zudem der Meinung, dass Prinzessin Diana keine grauen Haare tragen und sie stattdessen blond färben würde.

So zollt die Royal Family Prinzessin Diana Tribut

Seit ihrem Tod erinnert die Royal Family regelmäßig bei öffentlichen Veranstaltungen an die "Prinzessin der Herzen". Erst in der vergangenen Woche trug Prinzessin Kate bei der Trooping the Colour-Parade Ohrringe von Lady Di, sie einst zu ihrer Hochzeit im Jahr 1981 vom Kronprinzen Saudi-Arabiens geschenkt bekommen hatte. Auch bei der Krönung von König Charles III. zollte Prinzessin Kate ihrer Schwiegermutter während der Krönungszeremonie mit einem Paar Perlenohrringe Tribut.

Am 1. Juli 2020 wurde Prinzessin Diana zu Ehren zudem eine Statue im Sunken Garden des Kensington Palace von ihren beiden Söhnen Prinz William und Prinz Harry enthüllt. Die Enthüllung fand anlässlich ihres 60. Geburtstags statt.