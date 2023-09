Lena Meyer-Landrut: Jetzt kommen neue Informationen zu ihrem dramatischen Reitunfall ans Licht!

Lena Meyer-Landrut wandte sich vor wenigen Tagen mit besorgniserregenden Neuigkeiten an ihre Instagram-Fans. Die "The Voice Kids"-Coachin hat sich beim Reiten schwer verletzt. Wie es ihr nach dem Unfall ergeht, erfährst du hier.

Im Video: So zeigt Lena Meyer-Landrut die Folgen ihres Reitunfalls auf Instagram

Lena Meyer-Landrut gibt ein Gesundheitsupdate

Wenige Tage nach ihrem Reitunfall meldet sich Lena Meyer-Landrut bei ihren Instagram-Fans nun zu Wort. Sie teilt ein Foto, das offenbar vor ihrem Unfall aufgenommen wurde. Das Bild zeigt sie liegend auf einem Teppich. Dabei hat die "The Voice Kids"-Coachin ihre Arme hinter dem Kopf verschränkt und ihren Kopf leicht zur Seite geneigt. Ihre Beine hat sie nach oben gestreckt, die Augen hält sie geschlossen. Zu ihrem Schnappschuss schreibt die Musikerin:

Es war einmal eine Studiosituation... Liege aktuell zwar auch viel & freue mich umso mehr, bald wieder mehr zu teilen. Lena Meyer-Landrut, , 2023

Offenbar wurde der 32-Jährigen also strenge Bettruhe verordnet. Weitere Informationen über ihren Gesundheitszustand gibt Lena jedoch nicht preis.

Weitere Details über Lena Meyer-Landruts Reitunfall kommen ans Licht

Wie "Bild" berichtet, ereignete sich der Reitunfall von Lena Meyer-Landrut während ihres Urlaubs in Österreich. Laut Informationen des Magazins nahm sie eine private Reitstunde in der Lipizzaner-Reithalle des beliebten Luxushotels Stanglwirt. Beim Longieren soll sie daraufhin von ihrem Pferd gestürzt sein. Noch vor Ort wurde sie von Rettungskräften betreut. Auch die Polizei wurde hinzugezogen und befragt die Beteiligten vor Ort. Kontrollinspektor Christian Viehweider von der Landesdirektion Tirol äußerte sich wie folgt dazu:

Am 5. August ist gegen 17 Uhr eine Reiterin beim Angaloppieren vom Pferd gefallen und hat sich dabei unbestimmten Grades im Bereich des linken Beins beziehungsweise des Steißbeins verletzt. Sie wurde mit der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert. Christian Viehweider, , 2023

Nach "Bild"-Informationen prüft die Staatsanwaltschaft in Innsbruck jetzt, ob fahrlässiges Verhalten vorlag und ob in dem Fall ermittelt werden muss. Ein Pressesprecher des "Stanglwirts" versicherte gegenüber dem Magazin jedoch: "Nach unserer Erkenntnis handelt es sich um einen Sportunfall. Soweit wir wissen, liegt kein Verschulden eines Dritten vor. Wir wünschen Lena gute Genesung."

Lena Meyer-Landrut will sich nach Reitunfall erstmal auskurieren

Lena Meyer-Landrut (32) brach sich wohl die Knochen. Nicht nur einen, sondern gleich zwei. Auf Instagram kündigte die Sängerin an, dass sie beim Reiten vom Pferd gefallen sei und sich dabei eine schwere Verletzung zugezogen hat. Mit einem süffisanten Text dazu, postete sie eine Röntgenaufnahme ihres Kreuzbeins. Darüber malte sie ein pinkes Herz.

Vom Pferd gefallen und mir dabei einen doppelten Kreuzbeinbruch geholt (klar ein Knochen reicht nicht). Lena Meyer-Landrut , 2023

Wichtig ist, nun muss Lena Meyer-Landrut erstmal zur Ruhe kommen. Wie auf ihrem Instagram-Profil zu sehen ist, mag die Sängerin es gerne vielbeschäftigt zu sein. Doch nun wird sie ihr Leben erstmal etwas runterfahren, wie sie selbst bestätigt.

Ich versuch mich jetzt bestmöglich zu erholen, mache ruhig und langsam.🤍 Lena Meyer-Landrut , 2023

An ihre Follower:innen hat sie eine liebevolle Botschaft, denn selbst in so einer schweren Zeit denkt sie an ihre Fans.

Passt schön auf euch auf, soweit es geht. ❤️❤️ Lena Meyer-Landrut , 2023

Noch vor zwei Wochen postete Lena sexy Pool-Fotos aus dem Urlaub. Ob ihr Reitunfall noch im Urlaub oder schon wieder zuhause passierte, ist unklar.

Lena Meyer-Landrut ist schon sehr lange im Showgeschäft

Seit rund 13 Jahren ist Lena Meyer-Landrut im Showgeschäft unterwegs. Als 19-Jährige gewann sie 2010 den Eurovision Song Contest. Die Musikerin arbeitet oft als Model, manchmal für L’Oreal, oder als Markenbotschafterin für die Kosmetikfirma Yves Saint Laurent. Seit 2013 ist sie als Coachin bei "The Voice Kids" aktiv und hat einmal auch mit ihrem Talent gewonnen.

Im Interview mit der RPR1-Radioshow "Music Made in Germany" offenbarte die Sängerin vor Kurzem, dass sie im Lauf ihrer Karriere auch immer wieder vor einem Burnout stand. Sie ist schon durch viele Höhen und Tiefen gegangen und hat inzwischen aber gut gelernt, auf ihren Körper zu hören und sich die nötigen Pausen zu nehmen. Genau das setzt Lena Meyer-Landrut nun nach ihrem Reitunfall auch wirklich um.