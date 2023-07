Lena Meyer-Landrut posiert sexy im Glitzer-BH - Mats Hummels gefällt das!

Die deutsche Sängerin veröffentlicht auf Instagram ein neues Foto im glitzernden BH-Top und verzaubert ihre Fans. Auch Fußballstar Mats Hummels scheint das Foto im knappen Oberteil zu gefallen.

In diesem Look begeistert Lena Meyer-Landrut - auch Mats Hummels gibt ein "Like"

Lena Meyer-Landrut begeistert auf Instagram in letzter Zeit immer mal wieder mit sexy Outfits und verführerischen Posen. Ob im Minirock oder Crop-Top – die 32-Jährige weiß, wie sie sich stylisch und attraktiv in Szene setzt. Auf ihrem neuen Foto posiert sie neben Rapper Yung Yury und erstrahlt in einem knappen Silber-BH und einer hellblau-gemusterten Jeans.

Auf dem Bild zeigt sich die Sängerin und Songwriterin mit zurückgebundenen Haaren und einem natürlich strahlendem Make-Up-Look. In der Caption schreibt sie mit einem Kuss-Emoji beginnend "bis Freitag", womit sie offensichtlich auf die Veröffentlichung ihrer neuen Single verweist.



Von ihren 5,5 Millionen Fans auf Instagram haben bereits 30.696 Personen ein "Like" vergeben (Stand: 07. Juli 2023). Doch eine "Gefällt mir"-Reaktion sticht besonders ins Auge – die von Fußballprofi Mats Hummels. Auch der BVB-Fußballspieler scheint von ihrem auffallenden Posting begeistert zu sein und gibt dem Bild ein "Like". Einen Kommentar hat der Ex von Cathy Hummels bisher jedoch noch nicht hinterlassen.

So reagieren die Fans auf den verführerischen Look

Die Community von Lena Meyer-Landrut zeigt nicht nur durch die eifrig verteilten "Likes" ihre Begeisterung. Auch in den Kommentaren sind unzählige Flammen-, Herz- und Herz-Emojis zu sehen. Einer der Fans schreibt beispielsweise "Hottest Girl in Deutschland", während ein anderer Follower mit "Unglaublich hübsch Lena" kommentiert.



Nicht alle Komplimente beziehen sich jedoch auf das attraktive Erscheinungsbild der "The Voice Kids"-Coachin. Einige Follower:innen scheinen sich vielmehr auf die neue Single und Kollaboration von Lena und Yung Yury zu freuen: Kommentare wie "Ich freue mich so krass" oder "da bin ich gespannt" mit einem Herzaugen-Emoji bestätigen ihre Vorfreude.