Lena Meyer-Landrut teilt ehrliches Statement nach Reitunfall: "Bruch heilen kostet Kraft"

"The Voice Kids"-Jurorin Lena Meyer-Landrut zog sich bei einem Reitunfall vor zwei Wochen einen doppelten Kreuzbeinbruch zu. Nun meldet sich die Sängerin auf Instagram endlich zu ihrem Gesundheitszustand und gibt ganz offen zu, wie es ihr jetzt ergeht.

Lena Meyer-Landrut: "Bruch heilen kostet Kraft"

Lena Meyer-Landrut (32) meldete sich vor zwei Wochen auf ihrem Instagram mit einem Röntgenbild. Sie hatte sich einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen und müsse diesen nun erst einmal auskurieren. Passiert sei das Ganze bei einem Reitunfall. Ihre Message an die Fans: Passt auf euch auf!

Nachdem sie also vom Pferd gefallen war, hatte sich Lena vorgenommen, ihren Kreuzbeinbruch heilen zu lassen, ohne viel zu arbeiten. Sie wolle erst mal langsam machen. Dementsprechend wenig teilte sie dann auch in der letzten Zeit auf Instagram. In einem Post ist sie auf dem Boden ihres Studios zu sehen. Sie versteht das Ganze als Anspielung darauf, dass sie ja momentan viel liege. In einer Story zeigte sie sich Gameboy spielend. Die Ruhe gönnt sich die Sängerin wohl wirklich.

Nun meldet sich Lena in einer Instagram-Story bei ihren Fans mit einem ausführlichen Update und erzählt von ihrem Gesundheitsstatus. Sie habe wohl ihren ersten richtigen Arbeitstag nach dem Urlaub hinter sich gebracht. Dafür habe sie sich extra geschminkt. Erschöpft schaut Lena in die Kamera. Das Video kommentiert sie so:

Bruch heilen kostet Kraft. Hab mich heute geschminkt und einen Podcast recorded und bin komplett im Eimer. Ciao bis morgen. Lena Meyer-Landrut , 2023

Wegen ihres Kreuzbeinbruchs fallen Lena diese für sie alltäglichen Aufgaben sichtlich schwer. Sie scheint noch nicht genügend Kraft zu haben, um wirklich wieder voll zu arbeiten.

Lena ist beliebt bei Fans und in der deutschen Entertainmentbranche

Zuletzt hatte Lena mehrere Fotos aus dem Urlaub geteilt. In einigen Pool-Bildern zeigte sie sich knapp bekleidet im Wasser, mit strahlend blauem Wasser oder vor der atemberaubenden Kulisse eines südländischen Abendhimmels.

Auf TikTok ist die Sängerin seit ihrem Unfall etwas aktiver unterwegs - und ihre Fans lieben es. Dort filmt sie sich beim Sonnenbaden und wie sie sich sonst so die Zeit vertreibt. Sie teilt Lifehacks und zeigt, dass sie im Krankheitszustand wohl genauso viel scrollt, wie alle anderen auch.

Zahlreiche Kolleg:innen aus der Musik- und Entertainmentbranche kommentierten Lenas Post zu ihrem Unfall. Prominente wie Max Giesinger (34), Steven Gätjen (50) und Elton (52) schickten Genesungswünsche und Herz-Emojis. Über die lieben Worte hat sich Lena sicherlich sehr gefreut.