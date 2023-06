Leni Klum: Hat das Model ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater Flavio Briatore?

Das Wichtigste in Kürze Heidi Klums älteste Tochter Leni Klum stammt aus einer kurzen Liaison mit Formel-1-Star Flavio Briatore.

2009 wurde sie von Heidis damaligem Mann Seal adoptiert. Doch wie ist das Verhältnis zu ihrem leiblichen Vater?

Ob bei "Germany's Next Topmodel" oder beim gemeinsamen Dessous-Shooting: Heidi Klum und Tochter Leni Klum sind zweifelsohne ein Herz und eine Seele. Doch wie steht die mittlerweile 19-Jährige heute zu ihrem Vater?

Beim großen Finale der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" am 15. Juni in Köln wird neben Designer Jean Paul Gaultier und Popstar Kim Petras auch Nachwuchsmodel Leni Klum ihrer Mama mit Rat und Tat zur Seite stehen. Während Mutter und Tochter nicht nur privat ein extrem enges Verhältnis haben, sondern auch beruflich immer öfter gemeinsame Sache machen, fragt sich wohl so mancher Fan: Wie steht es mittlerweile eigentlich um das Verhältnis zu Lenis leiblichem Vater?

Zur Erinnerung: Heidi Klum und der Formel-1-Manager waren 2003 zusammen, die stürmische Beziehung hielt allerdings nur ein halbes Jahr. Noch während ihrer Schwangerschaft mit Leni gingen die beiden wieder getrennte Wege. 2005 heiratete Heidi schließlich Sänger Seal, der die damals fünf Jahre alte Leni 2009 mit Flavios Einverständnis adoptierte und auch heute - fast zehn Jahre nach der Scheidung von Heidi - immer noch ein inniges Verhältnis zu ihr hat. Dass Seal sich während ihrer Kindheit so liebevoll um Leni kümmerte, weiß auch Flavio zu schätzen, wie er im Interview mit italienischen Zeitung "La Repubblica" ausplauderte.

Der wirkliche Vater, der sie aufzog, war Seal, und ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm. Flavio Briatore , 2022

Doch was ist mit seinem Verhältnis zu Leni selbst?

Patchwork-Familie: Leni Klum und Flavio Briatore sehen sich regelmäßig

Gegenüber der "Bild"-Zeitung gestand Flavio im Jahr 2011, seine Tochter noch nie gesehen zu haben. Inzwischen hat sich das aber geändert, wie er 2022 gegenüber "La Repubblica" weiter ausführte. So soll die Patchwork-Familie (Briatore ist seit 2008 mit dem Model Elisabetta Gregoraci verheiratet und hat mit ihr den gemeinsamen Sohn Falco) bereits den einen oder anderen Sommerurlaub zusammen verbracht haben - inklusive Heidis aktuellem Ehemann Tom Kaulitz. Der Kontakt zu Leni und den Familienmitgliedern, die ihr am nächsten stehen, besteht also. Das beweist unter anderem der eine oder andere süße Throwback-Post, den Flavio von vergangenen Familientreffen teilte.

Ich habe nicht die tägliche Beziehung zu ihr, die ich zu Falco habe, das ist logisch. Aber das bedeutet nicht, dass ich sie weniger liebe. Flavio Briatore , 2022

Während Lenis Lebensmittelpunkt mittlerweile in New York ist, jettet Flavio bevorzugt durch Europa, betreibt unter anderem einen Beach Club in der Toskana. Dennoch verbindet die beiden nun - nach Jahren der Funkstille - doch noch eine Verbindung. Dass diese vermutlich niemals an den einzigartigen Draht, den Leni zu Mama Heidi und auch zu ihrem Adoptivvater Seal hat, heranreichen wird, scheint jedoch außer Frage zu stehen. Zuletzt besuchte Leni Seal spontan bei seiner Welt-Tournee und jubelte ihm bei seinem Konzert im New Yorker Beacon Theatre zu.