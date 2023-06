Leni Klum komplett ungeschminkt: SO sieht das Model ohne Make-Up aus

Das Wichtigste in Kürze Leni Klum zeigt sich auf Instagram komplett ungeschminkt.

Auch Mama Heidi Klum zeigt sich auf den sozialen Medien immer mal wieder ohne Make-up.

Neben der Modelkarriere hat Leni Klum auch noch vor zu studieren.

Anzeige

Leni Klum begeistert ihre Fans mit einem No-Make-Up-Selfie in ihren Instagram Storys. Die 19-Jährige modelt wie ihre Mutter Heidi Klum, aber hat auch noch einiges anderes im Leben vor.

Im Video: Leni Klum im No-Make-Up Look

Anzeige

Anzeige

Leni Klum macht es der Mama Heidi Klum gleich

Leni Klum (19) ist genauso aktiv auf Instagram wie ihre Mutter Heidi Klum (50). Und nun zeigt sich das deutsch-amerikanische Model völlig ungeschminkt in ihrer Instagram-Story. Da Heidi Klum dies auch immer mal wieder gerne tut, tritt Leni damit ganz selbstverständlich in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama. Zu sehen ist die 19-Jährige im Bademantel mit einer süßen flauschigen Schleife im noch nassen Haar. Sie scheint einen entspannenden Spa-Day zu machen. Ihr Selfie zeigt ihre natürliche Haut, ohne irgendwelche unreine Stellen zu kaschieren. Der ein oder andere Pickel ist auf ihrer jungen Haut zu sehen. Wunderhübsch ist Leni Klum trotzdem.

Als Model hat Leni Klum deswegen nun auch schon richtig großen Erfolg. Am Anfang ihrer Modelkarriere erschien sie 2021 mit ihrer Mama und Modelllegende Heidi Klum auf dem Cover der deutschen "Vogue". Direkt darauf landete sie dann ihr eigenes Titelbild auf dem "Hunger Magazine". Ihr Debüt auf dem Laufsteg feierte Leni Klum während der Berlin Fashion Week. 2022 und auch in diesem Jahr war sie dann Gastjurorin bei "Germany's Next Topmodel". Die Model-Castingshow wird seit 2006 von Heidi Klum moderiert. Heidi Klum erzählt in einem "Bild"-Interview, dass es ein emotionaler Moment war, als ihre Tochter teil der Sendung wurde.

In Staffel eins habe ich Leni am Set gestillt und 17 Jahre später sitzt sie neben mir im Halbfinale. Da kann man schon mal sentimental werden. Heidi Klum in der "Bild" , 2022

Im Mai 2023 schlugen das Mutter-Tochter-Duo dann große Wellen mit ihrer Werbekampagne für die Unterwäschemarke "Intimissimi". Leni Klum ist auf gutem Wege, es ihrer erfolgreichen Mutter gleichzumachen.

Das könnte dich auch interessieren: Leni Klum zeigt sich in sexy Dessous von "Intimissimi" auf Instagram.

Studium: Leni will mehr als Modeln

Leni Klum will aber nicht nur Modeln. Sie hat noch einen großen Traum für ihre Karriere. Am liebsten würde sie Innenarchitektur studieren. Als sie 2022 ihren High School Abschluss in Santa Monica in Kalifornien machte, postete sie das stolz auf Instagram. In einem blauen Talar und mit der Urkunde in der Hand grinst sie verzückt in die Kamera. Auch die stolze Mama postete damals stolz, wie ihre älteste Tochter traditionell die blaue Kappe in die Luft wirft. Offenbar wurde Leni Klum auch schon an ihrer Wunschuniversität für den Studiengang Innenarchitektur angenommen, wie sie in einem "Bild"-Interview erzählte. Wann ihr Studium losgeht ist unklar. Ihr Ziel sei es aber auf jeden Fall, irgendwann im Bereich der Inneneinrichtungen zu arbeiten. Anfangen will sie mit dem kunterbunten Haus ihrer Mutter.

Wie in einem Museum, das von Pippi Langstrumpf eingerichtet wurde. Leni Klum in der "Bild" , 2022

Leni Klum selbst mag es lieber aufgeräumt in ihrem eigenen Zuhause. Man darf gespannt bleiben, ob die Familie Klum die Renovierungsarbeiten dann auf Instagram teilt.

Geboren wurde Leni Klum am 4. Mai 2004 in New York. Obwohl Leni Klum in den USA aufgewachsen ist, spricht sie trotzdem ein wenig deutsch. Ihr Adoptivvater, der Sänger Seal (60), ist ein waschechter Londoner und ihr biologischer Vater, der ehemalige "Formel 1"-Teamchef Flavio Briatore (72) ist Italiener. Mit beiden hat Leni Klum heute ein gutes Verhältnis. Von ihrer Mutter hat Leni Klum drei jüngere Halbgeschwister und über ihren Vater Flavio Briatore hat sie einen jüngeren Halbbruder.