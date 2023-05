Leni Klum trägt sexy Outfit beim Coachella 2023: Damit begeistert das Model ihre Fans

Das Wichtigste in Kürze Aktuell findet in den USA in der Nähe von Palm Springs das beliebte Coachella-Festival statt. Auch Heidi Klums Tochter Leni nimmt an dem Event teil.

Auf dem Festival begeistert das Model nun mit einem ganz besonderen Outfit. Alle Infos dazu erfährst du hier.

Anzeige

Egal ob Kylie Jenner, Justin Bieber oder Camila Cabello - auf dem Coachella-Festival sind zahlreiche Stars vertreten. Auch Leni Klum besucht zusammen mit ihren Freunden das Event - und beweist dabei mal wieder ihren Sinn für Fashion. In einem coolen Outfit zieht sie alle Blicke auf sich.

Leni Klum im Bikini auf dem Coachella-Festival

Auf Instagram zeigt die 18-Jährige jetzt, dass sie genau weiß, wie sie ihren Body am besten in Szene setzen kann. Sie postet ein Foto, auf dem sie auf einer Wiese sitzt und dabei ein schwarzes Bikini-Top, eine dunkelgrüne Cargohose und eine dazu passende Cap trägt. Ihr Look wird dabei von einer XXL-Sonnenbrille und schwarzen Schnürschuhen abgerundet. Passend zu ihrem Outfit versieht sie das Posting lediglich mit einem grünen Herz.

Mit ihrem minimalistischen Look zeigt die Tochter von Heidi Klum einmal mehr, dass sie zu den absoluten Trendsettern in der Fashionbranche gehört. Lässige Cargohosen sind auch in diesem Jahr wieder total angesagt und gelten bei den Stars und Sternchen als einer der wichtigsten Mode-Trends für den Frühling 2023. Egal ob Justin Bieber oder Machine Gun Kelly - regelmäßig zeigen die VIPs momentan, wie man das Fashion-Piece am besten kombiniert. Nun beweist Leni Klum, dass auch Frauen die Hosen tragen können und dabei lässig, aber trotzdem sexy aussehen.

Noch mehr von Leni Klum gibt es hier, denn das sind ihre 3 schönsten Make-up-Looks für den Frühling/Sommer. Leni liegt mit ihrem lässigen Long Bob dieses Frühjahr voll im Trend. Hier könnt ihr Lenis Long Bob ganz einfach nachstylen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Übrigens: Die gebürtige US-Amerikanerin ist natürlich nicht alleine auf dem Coachella-Festival unterwegs. Sie besucht das Festival zusammen mit einigen Freunden und ihrem Partner Aris Rachevksy, mit dem sie seit rund vier Jahren zusammen ist.

Anzeige

Anzeige

Leni Klum knackt mit ihrem Coachella-Foto einen Instagram-Rekord

Mit dem Schnappschuss bricht Leni Klum ihren ganz persönlichen Instagram-Rekord. Innerhalb eines Tages bekommt der Beitrag über 190.000 Likes. So viele Likes hat das Model noch nie zuvor in solch einer kurzen Zeit für ein Bild bekommen. Mittlerweile (Stand: 20. April 2023, 11:08 Uhr) hat das Posting sogar über 228.000 "Gefällt mir"-Angaben.

Dass der Beitrag so gut ankommt, dürfte jedoch kaum jemanden verwundern. Viele Instagram-User:innen zeigen sich in den Kommentaren total begeistert von ihrem coolen Look. "Wie die Mutter, so die Tochter", schwärmt etwa eine Nutzerin in den Kommentaren. Ein:e weitere:r User:in geht sogar noch weiter: