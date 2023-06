Leni Klum überrascht Fans mit sexy Foto – und zeigt sich in durchsichtigen Dessous auf Instagram

Das Wichtigste in Kürze Leni Klum tanzt in ihrer neuesten Instagram-Story in Dessous durchs Bild.

Für eine Werbekampagne der Marke "Intimissimi" wurde das Mutter-Tochter-Duo Heidi Klum und Leni Klum stark kritisiert.

Doch Leni Klum postet stark und selbstbewusst einfach weiter.

Leni Klum postet auf Instagram ein sexy Dessous-Bild und vertaggt dabei das Lingerie-Label "Intimissimi". Es ist nicht lange her, da wurden Leni und Heidi Klum für die gemeinsame Werbekampagne kritisiert.

Im Video: Leni Klum zeigt sich auf Instagram in Lingerie

Von der Mama gelernt: Leni Klum in Dessous auf Instagram

Leni Klum (19) kommt ganz nach ihrer Mama Heidi Klum (50). Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, denn nicht nur das tolle Aussehen und die Ausstrahlung hat sie von Heidi, sondern auch ihr lebensfrohes Teilen auf Instagram. Das Model möchte ihre Fans an ihrem Leben teilhaben lassen. Nach ihrem "nackten" Gesichtsselfie, auf dem Leni Klum keinerlei Make-up trug und nicht versuchte ihre Pickel zu verstecken, legt sie jetzt nach mit einer halbnackigen Story auf Instagram. Dort sieht man das Model in sexy Dessous durchs Bild tanzen. Sie trägt die italienische Lingerie-Marke "Intimissimi", für die Leni und Heidi schon im vergangenen Jahr eine Werbekampagne gemacht haben. Für das Mutter-Tochter-Duo gab es damals viel Kritik. Die negativen Reaktionen nahm Leni aber kaum war. So erzählte sie damals "Page Six":

Wenn ich sie nicht sehe, muss ich sie auch nicht beachten. Ich weiß einfach nicht, was verbreitet wird. Leni Klum bei "Page Six" , 2022

Mit ihrer neuen Story will Leni Klum vielleicht nochmal endgültig klar stellen, dass sie stolz auf die Kampagne mit ihrer Mutter ist. Auch Heidi erklärte damals offen, dass sie sich freue, wenn ihre Tochter überhaupt mit ihr zusammen arbeiten wolle. Die Frauen sind sich also einig: Auf die Kampagne und ihre tolle Beziehung sind sie beide stolz.

Das war aber auch nicht das erste Mal, dass Leni Klum mit ihrer berühmten Mutter zusammen gearbeitet hat. Ihr Modeldebüt feierte die 19-Jährige 2021 bei einem "Vogue"-Covershoot mit ihrer Mutter Heidi. Gekoppelt war das deutsche Cover der "Vogue" mit einem internationalen Onlineartikel über Leni Klum. Der erste Auftritt als Model verlief also super. Und auch bei "Germany's Next Topmodel" war Leni Klum gerade im Finale der 18. Staffel als Gastjurorin zu sehen. Schon in der vorigen Staffel fungierte sie in dieser Position. Leni und Heidi arbeiten also einfach super gerne zusammen.

Der bisheriger Lebensweg von Leni Klum

Leni Olumi Klum wurde am 4. Mai 2004 in New York City geboren. Heidi Klum war es damals überaus wichtig, dass ihre Tochter die US-amerikanischen Staatsbürgerschaft bekommt. Die ersten Jahre wuchs Leni Klum weitestgehend ohne Vater auf, denn der leibliche Vater, Flavio Briatore (72), war zum Zeitpunkt ihrer Geburt schon nicht mehr mit Heidi Klum liiert. Der damalige Formel-1-Manager sucht den Kontakt zu Anfang nicht, doch heute sollen Leni Klum und Flavio Briatore in engem Kontakt stehen.

Als Ersatz- und Adoptivvater trat der britische Sänger Seal (60) in das Leben der damals Einjährigen. Nach der Eheschließung mit Heidi Klum und der Zustimmung von Flavio Briatore, adoptierte Seal die kleine Leni, als sie gerade einmal fünf Jahre alt war. Seal und Heidi bekamen dann noch drei weitere Kinder, Leni's Halbgeschwister: Johan, Henry und Lou. Heidi Klum geht in der Kindheitszeit sehr streng mit Bildern ihrer Kinder um. Sie beschützt sie solange wie möglich vor dem Medienrummel, mit dem sie jeden Tag umgehen muss. Leni Klum hat sich nun für ein Leben in der Öffentlichkeit entschieden. Mutter Heidi ist stolz auf ihre starke und selbstbewusste Tochter.