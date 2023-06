Leni Klum wohnt jetzt nicht mehr zuhause: DAS sagt Mama Heidi Klum dazu

Das Wichtigste in Kürze Leni Klum ist das älteste der vier Kinder von "Germany's next Topmodel"-Chefjurorin Heidi Klum. Sie geht aus der Beziehung mit Flavio Briatore hervor, wurde 2009 von Seal, dem späteren Ex-Mann ihrer Mutter, adoptiert.

Leni ist seit ihrem Debüt im Januar 2021 als Model sehr erfolgreich.

Im August vergangenen Jahres ist Leni ausgezogen, weil sie in New York ein Studium begonnen hat. Obwohl es Heidi damals schwerfiel, ihre älteste Tochter gehen zu lassen, könnte sie nicht stolzer auf ihr ältestes Kind sein. Warum? Das verraten wir dir hier.

Leni Klum erobert seit ihrem Model-Debüt im Januar 2021 nicht nur die Laufstege der Welt, sie studiert seit August vergangenen Jahres auch noch Innenarchitektur an der Universität in New York. Für ihr Studium ließ die gebürtige US-Amerikanerin ihre Heimat Los Angeles hinter sich und baute sich im "Big Apple" ein neues Leben auf - keine leichte Situation für ihre Mutter Heidi. Dass Leni sowohl ihre Karriere als auch ihre Ausbildung so gut unter einen Hut bekommt, macht die "GNTM"-Chefin aber unfassbar stolz.

Heidi Klum schwärmt von ihrer Tochter Leni

Im Jahr 2021 feierte Leni Klum ihr Model-Debüt, als sie gemeinsam mit ihrer Mutter das Cover der deutschen Vogue zierte. Nur wenige Tage später eröffnete sie die Berliner Fashion Week - und kann sich seitdem vor Modelanfragen kaum retten. Sie arbeitete bereits mit vielen bekannten Marken wie Dior und intimissimi zusammen. Leni ist also auf dem besten Weg, in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama zu treten. Das entgeht natürlich auch Heidi Klum nicht. Bei den 36. Nickelodeon Kids' Choice Awards in Los Angeles kam die 49-Jährige im Interview mit People nun auf die Karriere ihres ältesten Kindes zu sprechen:

Ich bin sehr stolz auf meine Tochter und ihr Modeln. Heidi Klum, , 2023

Dass Leni sowohl ihr Studium als auch ihre Modelkarriere so gut miteinander vereint, beeindruckt Heidi Klum dabei ganz besonders. "Und sie studiert nebenbei, sie jongliert schon", erzählt sie stolz im Interview mit dem Magazin.

Übrigens: Heidi postete zuletzt ein Foto von Leni, ihr und Mama Erna - 3 Generationen auf einem Bild. Darauf sieht man, wie ähnlich sich Heidi Klum und ihre Mama sehen.

Leni Klum spricht im Interview über peinliche Momente

Wie läuft das Studium für Leni Klum?

Erst Anfang Februar erzählte Leni Klum von ihrem neuen Leben in New York. Das Studium scheint ziemlich anspruchsvoll zu sein, ihr aber trotzdem viel Freude zu bereiten. "Meine Wochentage verbringe ich komplett an der Uni. Abends kümmere ich mich dann um meine Hausaufgaben, und im Anschluss falle ich meist nur noch ins Bett", schilderte sie im Interview mit InStyle. Eine Sache genießt die 18-Jährige seit ihrem Auszug aber ganz besonders: Sie muss nicht länger die Regeln ihrer Mama befolgen! "Es gibt keine Sperrstunde von Mama mehr für mich", freute sich das Model im Interview.

Übrigens: Nur weil Leni Klum nun in einer anderen Stadt lebt, bedeutet das nicht, dass sie weniger Kontakt zu ihrer Familie hat. Im Gegenteil. "Wir sprechen und schreiben uns fast täglich", versicherte sie.

So schwer war Lenis Auszug für Heidi Klum

Im August vergangenen Jahres hatte Heidi schon einmal durchblicken lassen, wie schwer es für sie war, als ihre älteste Tochter ihr Elternhaus in Los Angeles hinter sich gelassen hat, um endlich auf eigenen Beinen zu stehen. "Zuerst haben sie ein Auto und können plötzlich fahren. Das ist hart. Dann ziehen sie durchs Land, und das ist noch schwieriger", zeigte sich die Unternehmerin wehmütig in der "Late Late Show" von James Corden.

