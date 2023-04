"Licht unseres Lebens": Kaley Cuoco ist zum ersten Mal Mutter geworden

Das Wichtigste in Kürze Die Schauspielerin Kaley Cuoco ist zum ersten Mal Mutter geworden.

Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Tom Pelphrey teilt sie ihr Glück auf Instagram.

Dort verrät sie auch den Namen ihrer kleinen Tochter.

Mit der Sitcom "The Big Bang Theory" wurde Kaley Cuoco in der Rolle der Penny weltberühmt. Die Erfolgs-Serie endete 2019 damit, dass Penny und ihre große Liebe Leonard Hofstadter, gespielt von Johnny Galecki, ein Kind erwarteten. Das wurde jetzt auch in ihrem echten Leben zur Realität, denn die Blondine ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die ersten Bilder von ihrer kleinen Tochter gibt es in unserem Video.

Kaley Cuoco und Tom Pelphrey: Die Baby-Bilder im Video

"Darf ich vorstellen: Matilda Carmine Richie Pelphrey, das neue Licht unseres Lebens", schreibt die Schauspielerin in ihrem Beitrag. Für sie und ihren neuen Partner, den Schauspieler Tom Pelphrey, ist es das erste gemeinsame Kind. "Tom, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich noch mehr in dich verlieben könnte, aber ich tat es", schreibt Cuoco weiter unter ihrem Post. Die kleine Matilda ist offenbar schon am 30. März auf die Welt gekommen. Auch Tom Pelphrey setzte einen Post ab, in dem die Familie zu sehen ist. "Ewig dankbar für die Stärke und Tapferkeit meiner Seelenverwandten und besten Freundin", schrieb er.

Wir sind überwältigt und dankbar für dieses kleines Wunder. Danke an alle Doktoren, Krankenschwestern, Familie und Freunde, die uns geholfen haben in den letzten Tagen. Kaley Cuoco , , 2023

Frohe Botschaft im vergangenen Jahr

Ihren letzten öffentlichen Auftritt vor der Geburt hatte die 37-Jährige noch im Januar bei den Golden Globes. Dass sie ein Kind erwartet, hatten Kaley Cuoco und Tom Pelphrey bereits im Oktober öffentlich gemacht. "Babymädchen Pelphrey kommt 2023", hieß es damals bei Instagram. Auf den dazugehörigen Bildern war unter anderem ein Kuchen mit rosafarbener Füllung sowie Kaley Cuocos wachsender Babybauch zu sehen.

Das ist der neue Partner an Kaley Cuocos Seite

Das Paar lernte sich im April 2022 bei der "Ozark"-Premiere kennen. Wie Cuoco dem US-Nachrichtenmagazin "Extra" verriet, war es "Liebe auf den ersten Blick". Im Mai machten die beiden ihre Beziehung auf Instagram öffentlich. Bei der Emmy-Preisgala im September liefen sie gemeinsam über den roten Teppich. Cuoco hatte im September 2021 nach drei Jahren Ehe die Scheidung von Karl Cook eingereicht. Es war die zweite Ehe des US-Stars. An Silvester 2013 hatte sie US-Tennisspieler Ryan Sweeting geheiratet, mit dem sie seit Sommer 2013 liiert war, im Mai 2016 ließ sich das Paar jedoch scheiden.

Mit Tom scheint sie jetzt den richtigen Mann an ihrer Seite gefunden zu haben. Die kleine Matilda macht das Familienglück jetzt so richtig perfekt.