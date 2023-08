Britney Spears' dritte Ehe geht zu Ende. Sam Asghari hat die Scheidung schon eingereicht. Jetzt droht er peinliche Geheimnisse über Britney auszuplaudern.

Sam Asghari trennt sich von Britney Spears nach Fremdgehgerüchten

Britney Spears (41) steht zum dritten Mal in ihrem Leben kurz vor der Scheidung. Ihr Noch-Ehemann Sam Asghari (29) soll die Scheidung schon eingereicht haben. Das berichtet "TMZ". Als Grund gab er die typischen "unüberbrückbaren Differenzen" an, doch "TMZ" berichtet von anonymen Quellen in ihrem Umfeld, die auf einen großen Streit zwischen dem Paar verweisen. Angeblich soll Britney Spears fremdgegangen sein. Nachdem Sam Asghari sie dazu wohl konfrontiert habe, sei die Situation eskaliert und er sei ausgezogen. "Page Six" berichtet, dass Sam Asghari in den Scheidungsdokumenten den 28. Juli 2023 als Trennungstag an. Erst im Juni 2022 hatte das Paar ihre Hochzeit gefeiert. Damals durften sie sich endlich das Ja-Wort geben, nachdem Britney Spears aus der Vormundschaft durch ihren Vater entlassen wurde.

Britney Spears wurde inzwischen auch schon ohne ihren Ehering in Los Angeles gesichtet, wie "Daily Mail" berichtet. Auf ihrem Instagram-Account postet sie fröhlich weiter, ohne jegliche Erwähnung von dem Ende ihrer Ehe. In einem Post tanzt sie energisch in ihrem Wohnzimmer und hält immer wieder ihren Mittelfinger in die Kamera. In einem anderen Post teilt sie Fotos einer jüngeren Britney und kommentiert sie sei am Nachdenken. Zuletzt teilte sie dann, dass sie sich ein neues Pferd kaufen wolle, und posiert stolz am Strand.

Obwohl ihr Instagram aussieht, als sei nichts großes Vorgefallen, soll sich Britney Spears auf den Scheidungsprozess vorbereiten, so berichtet "Page Six" und die "Daily Mail".

Britney Spears Scheidungsanwältin kämpft um den Ehevertrag mit Sam Asghari

"Page Six" zufolge soll Britney Spears schon eine Scheidungsanwältin angeheuert haben. Und nicht nur irgendeine, sondern Laura Wasser, die Scheidungsanwältin von Hollywood-Größen wie Johnny Depp, Kevin Costner und Kim Kardashian. Laura Wasser hat Britney Spears auch schon 2008 in ihrer Scheidung von Kevin Federline vertreten.

Der "Daily Mail" zufolge, wollte Britney Spears damals, dass ihr zukünftiger Ehemann einen Ehevertrag unterschreibe. Diesen Vertrag will Sam Asghari nun "TMZ" zufolge anfechten. Angeblich habe er peinliche Enthüllungen über Britney Spears parat, solle sie sich nicht dazu bereit erklären den Ehevertrag zu lockern. "Page Six" gegenüber hat Anwältin Laura Wasser eine klare Meinung zu Eheverträgen:

Jedes Paar sollte einen Ehevertrag haben, unabhängig vom Vermögen. Sie treffen die größte Entscheidung Ihres Lebens, jemanden zu heiraten. Deshalb sollten Sie sich über wichtige Dinge wie Kinder, Finanzen und die Art und Weise, wie Sie Ihre Eltern im Alter betreuen möchten, einigen. Laura Wasser , 2023

Auch Sam Asghari lässt seinen Anwalt Neal Hersh sprechen. Dieser ist sich sicher, dass es gemeinsame Vermögenswerte gibt, die Sam Asghari beanspruchen kann und wird, das berichtet "TMZ". Keiner der beiden Stars äußerte sich bisher persönlich zu den Trennungsgerüchten.