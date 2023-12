Liebes-Überraschung bei Anna Maria Mühe: Ist dieser Schauspieler etwa ihr neuer Freund?

Eigentlich hält Anna Maria Mühe (38) ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. Passend zum Fest der Liebe hat die Schauspielerin jetzt jedoch auf Instagram ein romantisches Foto geteilt - mit ihrem Kollegen, dem Schauspieler Lucas Gregorowicz (47), der unter anderem als Kommissar Adam Raczek aus der Krimi-Reihe "Polizeiruf 110" bekannt ist.

Anzeige

Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz: Ein Liebespaar?

Auf dem Bild sitzen Mühe und Gregorowicz an einem Tisch nah beieinander, und schauen sich verliebt in die Augen. Dazu schreibt die Tochter der Schauspielerin Jenny Gröllmann (1947-2006): "This is us" (auf Deutsch: "Das sind wir"), gefolgt von einem Herz-Emoji. Zusätzlich verlinkt sie ihren Kollegen Gregorowicz in dem Post.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Glückwünsche von Stars und Kollegen

Unter Mühes Beitrag vom Mittwochabend häufen sich schon innerhalb weniger Stunden Glückwünsche bekannter Kolleg:innen und Stars. Die aus dem Netflix-Horror-Thriller "Blood Red Sky" bekannte Darstellerin Peri Baumeister (37) schreibt etwa schlicht "Love", während Schauspielerin Tanja Schleiff ("Sisi", 50) mit "Freu mich so" und einer Reihe von Herz-Emojis kommentiert. Auch Moderator Kai Pflaume (56) meldet sich zu Wort, und schreibt: "Das zweimal großes Glück auf einem Bild."

Lucas Gregorowicz ist neben seiner "Polizeiruf"-Rolle auch bekannt geworden durch die deutsche Kult-Komödie "Lammbock - Alles in Handarbeit", in der er im Jahr 2001 an der Seite von Moritz Bleibtreu (52) spielte. Der Schauspieler mit deutsch-polnischen Wurzeln war von 2013 bis 2020 mit seiner Kollegin Adina Vetter (43) verheiratet. Aus einer früheren Beziehung hat er eine zwölfjährige Tochter.

Auch Mühe schloss in der Vergangenheit bereits den Bund der Ehe. Von Regisseur Timon Modersohn (45) trennte sie sich im Frühjahr 2016 jedoch nach vier Jahren wieder. Aus der Beziehung ging ebenfalls eine Tochter hervor.