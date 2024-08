Liebesglück ohne Ben Affleck: Jennifer Lopez fand ihr Happy End woanders

Es gibt Liebesgeschichten, auch für Jennifer Lopez (54), die gut ausgehen. Allerdings scheint das in ihren Filmen einfacher als im wahren Leben. Mit Ehemann Ben Affleck ist nach monatelangen Krisengerüchten nun endgültig Schluss. Für alle J.Lo-Romantiker:innen empfiehlt sich ein Ausflug zu Joyn ...

Anzeige

Jennifer Lopez reicht die Scheidung von Ben ein

+++ Update vom 21. August +++

Bennifer-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Wie mehrere US-Medien - darunter "TMZ" - übereinstimmend berichten, hat Jennifer Lopez am Dienstag (20. August) die Scheidung beim Los Angeles County Superior Court eingereicht. Der 20. August markiert den zweiten Jahrestag ihrer Hochzeit in Georgia, was sicherlich kein Zufall ist. Als Trennungsdatum wird in den Scheidungspapieren laut "Variety" der 26. April angegeben.

Besonders überraschend ist, dass das Paar laut den Scheidungsdokumenten keinen Ehevertrag abgeschlossen hat. Das bedeutet, dass alle Einnahmen, die während der Ehe erzielt wurden, als Gemeinschaftseigentum angesehen werden.

J.Lo und Bens Liebe war schon immer geprägt von turbulenten Zeiten. Nachdem sie sich vor mehr als 20 Jahren schon einmal verliebt und verlobt hatten, folgte nur kurz darauf die Trennung. 2021 kam es dann zum großen Liebes-Comeback. Die beiden heirateten im Sommer 2022 in der berühmten Little White Wedding Chapel in Las Vegas und kurz darauf zelebrierten sie ihre Liebe noch einmal bei einer großen Hochzeitsfeier in Georgia.

Doch schon wenige Monate später kamen die ersten Krisengerüchte auf. Dementsprechend kommt die Scheidung für viele Fans auch nicht wirklich überraschend. "Ich habe es schon geahnt. Trotzdem macht es mich traurig", schreibt nur eine:r von vielen User:innen auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter).

Anzeige

Anzeige

J.Lo feiert ihren Geburtstag - ohne Ben

+++ Update vom 24. Juli +++

Am Mittwoch ist Jennifer Lopez 55 Jahre alt geworden. Bereits am Wochenende ließ sie es richtig krachen. In den Hamptons feierte sie zunächst mit ihrer Familie, am Abend folgte eine Party mit Freund:innen im "Bridgerton"-Stil. Doch eine Person fehlte bei den Feierlichkeiten: J.Los Ehemann Ben Affleck.

Wie Paparazzifotos zeigen, schlenderte er alleine durch die Straßen in der gemeinsamen Heimatstadt L.A. Ob das wohl ein weiteres Zeichen für die Ehekrise ist?

Jennifer Lopez und Ben Affleck verbringen Hochzeitstag getrennt

+++ Update vom 17. Juli +++

Was ist los im Hause Lopez/Affleck? Bei dem Hollywood-Traumpaar, das 2021 nach jahrelanger Trennung wieder zueinander fand und 2022 heiratete, hängt der Haussegen (wieder mal) schief: Den Hochzeitstag am 16. Juli verbrachten die beiden getrennt. Sie an der Ostküste, er an der Westküste Amerikas.

Für alle Fans, die sich für Jennifer ein Happy End wünschen, ist wohl eher ein Filmabend zu empfehlen. Auf Joyn läuft ihr Film "Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick". Die romantische Komödie wurde 2019 gedreht. Damals war J.Lo noch glücklich - allerdings nicht mit Ben Affleck.

Anzeige

Anzeige

"Bennifer": Am Hochzeitstag 4.000 Kilometer voneinander getrennt

J.Lo trinkt Cappuccino in einem trendigen Café in den Hamptons, der Urlaubsregion auf der Halbinsel Long Island vor den Toren New Yorks und cruist mit dem Cabrio durch die Gegend. Ben Affleck nutzt 4.000 Kilometer (Luftlinie) entfernt in Los Angeles eine Pause der Dreharbeiten zu "The Accountant 2" für einen Motorrad-Ausflug. Und das alles am gemeinsamen Hochzeitstag.

Es soll, so berichten US-Medien wie "People" und "Foxnews", nicht gut um die Ehe der beiden stehen. Die Trennungsgerüchte wurden zusätzlich befeuert, weil die beiden ihr feudales Anwesen in Beverly Hills wohl verkaufen wollen - für mindesten 68 Millionen Dollar. Affleck, so berichtete "People", sei schon ausgezogen und lebe in einer Mietwohnung. Lopez dagegen macht öffentlich gute Miene und erklärte, sie freue sich "auf einen Sommer voller Spaß und Lachen", wie "Page Six" eine Quelle zitierte. Die Frage ist, mit wem sie den Spaß haben wird.

Anzeige

Anzeige

"Marry Me": Turbulenter Spaß mit Jennifer Lopez und Owen Wilson

Im Oktober 2019 war noch alles anders. Da war J.Lo gerade ein halbes Jahr lang mit dem Baseball-Star Alex Rodriguez (48) verlobt, während Ben Affleck mit der Filmproduzentin Lindsay Shookus (44) liiert war.

J.Lo war happy - da kamen die Dreharbeiten zur romantischen Komödie "Marry Me" gerade recht. In New York begann das Shooting mit Co-Hauptdarsteller Owen Wilson (55), der für J.Lo schon seit dem ersten gemeinsamen Dreh bei "Anaconda" (1997) ein guter Freund und Kollege ist.

In "Marry Me", jetzt auf Joyn zum Streamen bereit, spielt Jennifer die Pop-Diva Kat Valdez, die eigentlich auf der Live-Bühne ihren Lover heiraten will. Als sie aber herausfindet, dass der sie betrogen hat, beschließt sie kurzerhand, einem Wildfremden aus dem Publikum den Heiratsantrag zu machen - und pickt sich den alleinerziehenden Charlie (Wilson) heraus - der nicht mal Fan von Kat ist.

In der Folge stellt sich (auf turbulent-spaßig-melancholische Art und Weise) heraus, dass die Liebe auch in Hollywood-Filmen nicht immer einfach ist, es aber Lösungen gibt. Die wünschten sich J.Lo und Ben aktuell wohl auch für ihre reale Liebe ...