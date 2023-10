Liebevolle Botschaften von Patricia Blanco an Vater Roberto: Sie wünscht sich eine Versöhnung!

Patricia Blanco (52) hält weiter Kurs auf die Versöhnung mit ihrem Vater Roberto (86). Ausgerechnet zum Geburtstag ihrer Mutter Mireille (87) schickte sie liebevolle Botschaften.

Jahrelang war das Verhältnis zwischen Reality-TV-Sternchen Patricia Blanco und ihrem Vater zerrüttet. Ursache war die schmutzige Scheidung zwischen Roberto und seiner ersten Ehefrau Mireille, der Mutter von Patricia. In dem Rosenkrieg zwischen den Eltern schlug sich Patricia auf die Seite ihrer Mutter. Sie stand Mireille mit Rat und Tat zur Seite und attackierte ihren Vater immer wieder für sein ihrer Meinung nach unschönes Verhalten seiner langjährigen Lebensgefährtin gegenüber.

Jetzt nützt Patricia ausgerechnet den Geburtstag ihrer Mutter, um weitere Versöhnungssignale an ihren Vater zu senden.

Geburtstagsgrüße an die Mutter, Gedanken an den Vater

"Meine geliebte Mutter. Du bist heute 87 geworden. Happy Birthday, bin stolz auf dich. Love you", schreibt Patricia in einer herzlichen Story auf ihrem Instagram-Kanal zu einem Bild, das sie beide beim Besuch des Oktoberfestes 2016 zeigt. Aber Patricia postete zwei weitere Bilder - und auf denen ist auch ihr Vater zu sehen.

Es sind Blicke zurück in gute, alte Zeiten, in die heile, glückliche Welt, die Roberto, Mireille und Patricia als harmonische Familie damals teilten. Die beiden Bilder stammen von einem Ausflug der Familie. Auf dem ersten machen die drei, Mireille und Roberto halten ihre Tochter Patricia in ihrer Mitte an den Händen, einen Spaziergang im Wald. Zu diesem Screenshot eines Agentur-Fotos voller Wasserzeichen schreibt Patricia: "Happy Birthday Mum, wie die Zeit vergeht. Liebe euch beide. Ohne euch wäre ich nicht her. Danke."

Einst waren die Blancos eine glückliche Familie

Das zweite Bild zeigt die Familie, Patricia sitzt wieder in der Mitte, auf dem Rücksitz eines Autos. Sie schaut etwas nachdenklich in die Kamera. Der Text dazu ist es auch: "Als Kind denkt man oft verantwortlich für Situationen zu sein, die sich bei den Eltern abspielen." Nach einem grüblerischen Smiley schließt sie: "Heute denke ich anders darüber."

Patricia spielt sicher darauf an, dass die Ehe mit Schlagersuperstar Roberto auch schon turbulent war, bevor sie spektakulär und wegen einer Affäre Robertos in Trümmer ging. Roberto Blanco, Sohn eines kubanischen Folklore- und Varieté-Künstlers und einer kubanischen Tänzerin, kam 1956 mit seiner Familie nach Deutschland. Als ihm mit Schlagern wie "Heute so, morgen so" (1969) und "Ein bisschen Spaß muss sein" (1972) der Durchbruch gelang, war er längst mit der Schweizerin Mireille verheiratet.

Wie reagiert Roberto Blanco auf die Signale seiner Tochter?

1966 kam die erste Tochter, Mercedes, zur Welt. Sie führt ein zurückgezogenes Leben und taucht nur selten an der Seite ihrer Schwester oder Mutter in der Öffentlichkeit auf. Patricia kam 1971 zur Welt.

Für Schlagerstars waren die nebenehelichen Verlockungen schon immer groß. Auch für Roberto, und er erlag diversen. Die Affäre mit der ehemaligen Stewardess Nicole Geyer hatte Folgen: 2001 kam Sohn Robin zur Welt.

Ende 2012 wurde die Scheidung von Mireille nach fast 50-jähriger Ehe rechtskräftig. Schon 2013 heiratete Roberto Blanco die Kubanerin Luzandra Strassburg.

Ob Roberto die neuerlichen Versöhnungssignale seiner Tochter Patricia registrierte und ob und wie er darauf reagierte, ist nicht bekannt.