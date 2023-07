Lilly Becker schießt gegen Ex Boris Becker: "Er ist ein Narzisst"

Das Wichtigste in Kürze Das Model und der Tennis-Star waren fast 10 Jahre verheiratet. Aus der Ehe ging der 13-jährige gemeinsame Sohn Amadeus hervor.

Ein gutes Verhältnis haben Lilly und Boris auch fünf Jahre nach der Trennung nicht. In einem neuen Interview nennt sie ihn jetzt einen Narzisst.

Im Rahmen einer neuen Dokumentation will sie weitere Details über ihren Ex-Mann auspacken.

Jetzt knallt es gewaltig zwischen Boris Becker und Lilly Becker! Das Model teilt in einem neuen Interview gegen ihren Ex aus und nennt ihn einen Narzissten. Wieso sie so wütend auf Boris ist, liest du hier...

Lilly nennt Boris Becker einen Narzisst

Im Jahr 2009 feierten der Tennisprofi und das Model ihre Traumhochzeit in St. Moritz, nur wenige Monate später kam der gemeinsame Sohn Amadeus Becker zur Welt. Mit der plötzlichen Trennung im Jahr 2018 zerbrach allerdings das ganze Liebes-Glück – und damit auch das gute Verhältnis der Ex-Partner. Geschieden sind sie laut Lilly bis heute nicht, doch auch fünf Jahre nach der Trennung herrscht noch böses Blut. In einem neuen Interview mit der Bild überrascht das Model aus den Niederlanden mit harten Worten über Boris Becker. Über ihren Ex sagt sie jetzt:

"Boris ist ein Narzisst. Ein Egoist." Lilly Becker , 2023 "BILD"

In einer neuen Dokumentation will Lilly Becker alles auspacken

Fünf Jahre nach der Trennung will Lilly ein für alle Mal mit ihm abschließen – und bisher geheime Details über die Trennung enthüllen. Darum hat sie sich entschieden, an einer Dokumentation namens "The Rise and Fall of Boris Becker" mitzuwirken. Ob es Boris gefällt, oder nicht. Dieser hat angeblich bereits seine Anwälte informiert, die gegen Lillys Enthüllungs-Plan vorgehen sollen.

"Ich lasse mir nicht den Mund verbieten, auch wenn er gerade wieder seine Anwälte auf mich hetzt." Lilly Becker , 2023 "BILD"

Wahrer Trennungsgrund enthüllt

Während Lilly Becker zum Zeitpunkt der Trennung noch erklärte, dass die beiden sich auseinander gelebt haben, kommt jetzt der wahre Grund für das Liebes-Aus ans Licht – jedenfalls ihre Seite der Geschichte. Demnach hat SIE IHN damals verlassen und wurde daraufhin – samt Kind – einfach vor die Tür gesetzt.

"Ich bin gegangen, weil ich seine Lügen und seinen schlechten Charakter nicht mehr ertragen habe.“ Lilly Becker , 2023 "BILD"

Boris Becker soll Lilly und Amadeus vor die Tür gesetzt haben

Laut Lillys Aussage ist Boris Becker nicht der Vorzeigepapa, der er gern wäre – sondern hat sie und den gemeinsamen Sohn immer wieder im Stich gelassen. Ein Grund, weshalb sie ein für alle Mal mit dem Sportler abrechnen will!

"Ich hasse ihn nicht. Ich liebe ihn nicht. Ich vermisse ihn auch nicht. Ich empfinde Mitleid mit ihm." Lilly Becker , 2023 "BILD"

Sagt sie jetzt und liefert den ersten Vorgeschmack auf die Dokumentation, deren Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt ist. Wir dürfen gespannt sein, was da alles ans Licht kommt…