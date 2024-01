Lionel Richie: Tochter Sofia erwartet ihr erstes Baby

Sofia Richie (25) macht ihren berühmten Vater Lionel Richie (74) erneut zum Großvater: Das Model ist schwanger. Sie und ihr Ehemann Elliot Grainge (30) erwarten das erste gemeinsame Kind.

So gibt Sofia Richie ihre Schwangerschaft bekannt

Die Schwangerschaft hat Sofia Richie auf Instagram mit einem Schwarz-Weiß-Foto verkündet. Darauf ist die werdende Mutter mit deutlich sichtbarem Babybauch und neben ihrem Ehemann zu sehen. "Und dann waren es drei", schreibt sie zu dem Foto.

Mädchen oder Junge? Sofia Richie verrät das Babygeschlecht

Neben dem privaten Post hat das Model zusammen mit der US-amerikanischen "Vogue" ein Fotoshooting samt Babykugel absolviert. Die Fotos sind nun ebenfalls online. Auf den Bildern setzt Richie ihren unverhüllten Babybauch gekonnt in Szene. Im Interview mit der "Vogue" verriet sie außerdem das Geschlecht ihres ersten Kindes: Es wird ein Mädchen.

"Wir dachten beide wirklich, es wäre ein Junge, also war es ein echter Schock. Mein Lebenstraum ist es allerdings, eine Tochter zu haben, und Elliot freut sich auch sehr auf ein Mädchen", so das Model. "Ich denke, es ist so typisch für Männer, dass sie Jungen wollen, aber er hat viele Schwestern. Es war wirklich süß. Er ist sehr empfindlich", schwärmt sie von ihrem Ehemann.

Bis zuletzt hatte Richie ihre Schwangerschaft noch geheim gehalten. Nun freue sie sich darauf, ihren Babybauch mit entsprechender Kleidung in Szene zu setzen, anstatt ihn zu verstecken.

Traumhochzeit mit Promi-Gästen 2023

Das Model und der britischen Plattenmanager sind seit April 2021 ein Liebespaar. Im April 2023 gaben sie sich bei einer Traumhochzeit in Frankreich das Jawort. Zahlreiche Stars waren bei der Hochzeit anwesend, darunter Cameron Diaz (51) und Paris Hilton (42). Letztere gratulierte dem Paar bereits in den Kommentaren: "Oh mein Gott! Ich freue mich so für dich, Schwester! Herzlichen Glückwunsch!! Ich liebe dich so sehr!"